Bravo, 'luđače'! Bielsa naredio svojim igračima da puste gol...

Koliko god to odbijali priznati, fair play je u današnjem sportu skroz rijedak. Prljave igrice, odugovlačenje s vremenom samo kako bi se došlo do pobjede je postalo učestalo. No tu i tamo dođe neki gospodin pokaže kako se treba ponašati. A Marcelo Bielsa je taj gospodin.

Leeds i Aston Villa igrali su u 45. kolu engleske druge lige. Obje momčadi su već osigurale doigravanje za Premier ligu, stoga utakmica nije bila baš toliko bitna. Leeds je bio puno bolji na terenu, a do gola su uspjeli stići u 72. minuti golom Klicha. No u trenutku kada je on zabio gol, igrač Aston Ville Kodija ležao je ozlijeđen na travnjaku, a domaćini nisu htjeli izbiti loptu nego su zabili gol.

Foto: ED SYKES

Gosti su na to poludili i krenuo je pravi 'fajt' na terenu. Došlo je do nagurivanja, a najviše je pretjerao El Ghazi koji je dobio crveni karton. A onda u tome trenutku na scenu stupa karizmatični trener Leedsa Marcelo 'el loco' Bielsa. Vidjevši da je njegova ekipa zabila gol u trenutku kada su gosti stali s igrom, naredio je svojim igračima da puste gol Aston Villi, u čijem kadru i dalje nema ozlijeđenog Lovre Kalinića.

Foto: ED SYKES

I tako je i bilo. Igrači gostiju izveli su loptu s centra, a domaćini su ih pustili da dođu do njihovog golmana i da zabiju gol. Utakmica je zavšila 1-1, a Marcelo Bielsa je pokazao kakav je gospodin.

Foto: ED SYKES

Nažalost, takve stvari su rijetkost u današnje vrijeme. Ali lijepo je vidjeti da još postoje takvi ljudi. Iako se zove 'luđak'...

Dodajmo da su ulazak u Premier ligu izborili Norwich City i Sheffield United, a u doigravanje će Leeds, WBA i Aston Villa, dok se za zadnje mjesto bore Derby i Middlesbrough.