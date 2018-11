Bravo, Luka i dečki: Ovako se postaje uzor onim najmanjima

Za jednim stolom tri bivša izbornika, Ćiro, Štimac i Jozić, ispred njih Modrić, Rakitić, Perišić, do njih Sandra Perković, pa Valent Sinković... Uh, koliko je sinoć u Westinu bilo olimpijskih i svjetskih zlata, srebra... A svi su došli kako bi pomogli djeci diljem Hrvatske.

A bilo je svega, puno pjesme, šale, a srećom i puno onoga zbog čega su svi i došli - novca.

- Nastavljam tradiciju Nike Kovača i Darije Srne u ovoj zakladi. Ponosan sam što kao reprezentacija godinama pomažemo djeci kroz Zakladu Vatreno srce. Mislim da djeca trebaju našu pomoć najviše. Siguran sam da će nam se priključiti svi naši navijači i da će nam pomoći da prikupimo sredstva za akciju Korak u život - rekao je najbolji igrač svijeta Luka Modrić.

Igrači su sjedili u prvim redovima, a kad je na ekranu prikazan desetominutni film iz Rusije, nekima su krenule i suze. Emocije su se mogle osjetiti u zraku. Kako i ne bi kad je to bilo četrdesetak dana za hrvatsku povijest. I baš kao i igrači, poželjeli smo da film ne prestane nikad. No ubrzo se okrenulo opet na šalu.

- Liverpool neće biti prvak Engleske. Zašto? Pa jer imaju Dejana Lovrena - rekao je Mateo Kovačić i nasmijao cijelu dvoranu.

Već nakon pola sata nazvalo je blizu 40.000 ljudi, telefoni su zvonili kao ludi. I to su većinom zvali oni iz krajeva koji su bili najugroženiji u ratu, a to su dalmatinsko zaleđe, Slavonija, Pakrac... No, to je u ovakvim situacijama postalo pravilo. Najviše daju i nekako su najosjetljiviji oni koji imaju najmanje. Na kraju večeri u samo sat vremena skupljeno je skoro pola milijuna kuna.

No svaka čast i našim reprezentativcima koji su s osmijehom na licima podizali slušalice i šokiranim mališanima objašnjavali da je s druge strane - Mateo Kovačić, Luka Modrić, Ivan Perišić ili netko četvrti.

Tih nekoliko minuta razgovora mališanima će ostati upamćeni cijeli život. Kao što će ostati upamćena 2008. godina. U toj, za hrvatske navijače tragičnoj bečkoj večeri, kada smo bili na koljenima i plakali zajedno sa Srnom, Modrićem i Rakitićem zbog poraza od Turske rodilo se nešto veliko. Slaven Bilić svojim je pomoćnicima predložio osnivanje Zaklade Vatreno srce koja će pomagati djeci kojima je pomoć najpotrebnija. Deset godina poslije Vatreno srce kuca nikad jače, kuca za djecu koja te 2008. vjerojatno nisu ni bila rođena. I kucat će dok je god Vatrenih.