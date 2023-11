Bravo, Nikolina: Nakon teške ozljede vratila se u ring i odmah osigurala europsku medalju!

Hrvatska ima medalju na Europskom boksačkom prvenstvu do 22 godine! Veličanstven uspjeh pripisujemo Nikolini Ćaćić, prvoj hrvatskoj boksačkoj olimpijki. No, medalja je još sjajnija ako znamo da je do nje došla nakon dugog izbivanja od boksa i treninga.

Nikolina se na veličanstven način vratila na najveću scenu nakon što je praktički cijelu godinu morala pauzirati zbog ozljede leđa i vrata, što ju je mjesecima udaljilo od ringa i bilo kakvih boksačkih treninga. A onda je u četvrtfinalu morala boksati protiv aktualne europske prvakinje, Sharon Prisco koju zovu "War machine".

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

No ni "War machine" nije mogla ništa protiv sjajne Nikoline, koja je ju je potpuno zaustavila, dobila je sve tri runde (prvu 4-1, drugu 4-1 i treću rundu 5-0, a jedino je moldavski sudac prve dvije runde bodovao u korist Talijanke), pa samo zbog njegovog kriterija nije bila čista jednoglasna odluka..

Nikolina je superiorno izdominirala talijansku prvakinju, iskoristila prednost u visini i dužini ruku, iskontrolirala svaki pokušaj niže, eksplozivne Sharon za kraćenjem distance i ulascima u klinč

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nikolina je još jednom pokazala kakva je ratnica, djevojka za koju odustajanje nikad nije bila opcija. S boksom se počela baviti s 13 godina.

- Kao mala uopće nisam bila upućena u boks. Tek sam s 13 godina počela trenirati. Kako su reagirali roditelji? Pa, nije im baš bilo svejedno. Ali, tata je bio hrvač, pa je bilo lakše. Trenirala sam i tenis, ali je prevladala ljubav prema boksu - kaže Nikolina Ćaćić.

Prevladala je unatoč zdravstvenim problemima.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Imala sam u osnovnoj školi velikih problema sa skoliozom, s kukovima, naglo sam izrasla. U Sesvetama sam krenula na terapije, a odmah pokraj je bila boksačka dvorana. Slučajno sam otišla na trening. Malo vreća, ovo-ono. Pa na državno... - priča Ćaćić pa pojašnjava:

- Boks je riješio sve moje probleme, nakon godinu dana treniranja, došla sam na sistematski i nisu mogli vjerovati koliko mi se stanje s kralježnicom popravilo. I onda kažu da boks nije zdrav...

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Nikolina se vratila na najbolji način, osigurala je prvu medalju za Hrvatsku na EP-u u Budvi i ima novu europsku medalju za hrvatski ženski boks!

Za ulazak u novi veliki finale, u polufinalu će se boriti u petak, 17. studenoga protiv snažne Poljakinje Julije Szeremete koja je jednoglasno svladala suparnicu iz Finske!