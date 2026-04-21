SJAJNA HRVATICA

Bravo, Petra! Naša tenisačica prvi put pobijedila na WTA 1000 turniru. Igrat će protiv Švicarke

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Bravo, Petra! Naša tenisačica prvi put pobijedila na WTA 1000 turniru. Igrat će protiv Švicarke
Foto: Frank Molter/DPA

Petra Marčinko briljirala je u prvom kolu Madrida. Svladala je Victoriju Jimenez Kasintsevu za prvu WTA 1000 pobjedu. Slijedi joj težak susret sa Švicarkom Belindom Benčič, olimpijskom pobjednicom

Hrvatska teniska reprezentativka Petra Marčinko (WTA - 74.) imala je čast odigrati prvi meč ovogodišnjeg WTA 1000 turnira u Madridu na središnjem terenu Manolo Santana i iskoristila je tu priliku za svoju prvu pobjedu na ovoj razini turnira, svladavši Andorku Victoriju Jimenez Kasintsevu (WTA - 115.) sa 6-0, 7-5.

Petrina sljedeća suparnica će biti 29-godišnja Švicarka Belinda Benčič (WTA - 12.) koja je kao 11. nositeljica bila slobodna u prvom kolu. Sjajno je 20-godišnja Zagrepčanka otvorila svoj debitantski nastup u Madridu i za 26 minuta osvojila prvi set ostavivši svoju vršnjakinju iz Andore bez gema.

Situacija se počela mijenjati u drugom setu koji je Jimenez Kasintseva otvorila svojim prvim 'breakom' u meču i tu prednost držala do osmog gema u kojem je Marčinko po četvrti put u dvoboju oduzela servis suparnici i izjednačila na 4-4. Petra je u sljedećem gemu spasila jednu 'break'-loptu, a kad je u 12. gemu Jimenez Kasintseva servirala za ostanak u meču, na drugu meč-loptu hrvatske tenisačice je napravila šestu dvostruku pogrešku i "darovala" Marčinko plasman u drugo kolo.

Foto: Frank Molter/DPA

- Osjećaj je odličan. Moja prva pobjeda ovdje, tako sam sretna zbog toga, rekla je Zagrepčanka u svom prvom pobjedničkom intervjuu na terenu.

- Znala sam da prvi set nije realan, da će biti još puno borbe. Zadržala sam mirnoću, vjerovala sam u svoju igru i na kraju je ispalo dobro, dodala je Petra koja će u sljedećem dvoboju protiv sebe imati najviše rangiranu tenisačicu protiv koje je ikad zaigrala.

Olimpijska pobjednica iz Tokija 2021. i osvajačica deset naslova, Švicarka Belinda Benčič, trenutačno je na 12. mjestu pojedinačne WTA ljestvice, a bila je i četvrta na svijetu. 

Foto: Frank Molter/DPA

- Pristupit ću tom meču kao i svakom drugom. Izaći ću na teren i pokušat ću odigrati najbolje što mogu, poručila je Marčinko koja će na teren ponovno u četvrtak.

U srijedu će u Madridu nastupiti i najbolje rangirana hrvatska tenisačica, 23-godišnja Antonia Ružić (WTA - 59.), a njena je suparnica u prvom kolu Rumunjka Gabriela Ruse (WTA - 71.).

