Petra Marčinko briljirala je u prvom kolu Madrida. Svladala je Victoriju Jimenez Kasintsevu za prvu WTA 1000 pobjedu. Slijedi joj težak susret sa Švicarkom Belindom Benčič, olimpijskom pobjednicom
Bravo, Petra! Naša tenisačica prvi put pobijedila na WTA 1000 turniru. Igrat će protiv Švicarke
Hrvatska teniska reprezentativka Petra Marčinko (WTA - 74.) imala je čast odigrati prvi meč ovogodišnjeg WTA 1000 turnira u Madridu na središnjem terenu Manolo Santana i iskoristila je tu priliku za svoju prvu pobjedu na ovoj razini turnira, svladavši Andorku Victoriju Jimenez Kasintsevu (WTA - 115.) sa 6-0, 7-5.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Petrina sljedeća suparnica će biti 29-godišnja Švicarka Belinda Benčič (WTA - 12.) koja je kao 11. nositeljica bila slobodna u prvom kolu. Sjajno je 20-godišnja Zagrepčanka otvorila svoj debitantski nastup u Madridu i za 26 minuta osvojila prvi set ostavivši svoju vršnjakinju iz Andore bez gema.
Situacija se počela mijenjati u drugom setu koji je Jimenez Kasintseva otvorila svojim prvim 'breakom' u meču i tu prednost držala do osmog gema u kojem je Marčinko po četvrti put u dvoboju oduzela servis suparnici i izjednačila na 4-4. Petra je u sljedećem gemu spasila jednu 'break'-loptu, a kad je u 12. gemu Jimenez Kasintseva servirala za ostanak u meču, na drugu meč-loptu hrvatske tenisačice je napravila šestu dvostruku pogrešku i "darovala" Marčinko plasman u drugo kolo.
- Osjećaj je odličan. Moja prva pobjeda ovdje, tako sam sretna zbog toga, rekla je Zagrepčanka u svom prvom pobjedničkom intervjuu na terenu.
- Znala sam da prvi set nije realan, da će biti još puno borbe. Zadržala sam mirnoću, vjerovala sam u svoju igru i na kraju je ispalo dobro, dodala je Petra koja će u sljedećem dvoboju protiv sebe imati najviše rangiranu tenisačicu protiv koje je ikad zaigrala.
Olimpijska pobjednica iz Tokija 2021. i osvajačica deset naslova, Švicarka Belinda Benčič, trenutačno je na 12. mjestu pojedinačne WTA ljestvice, a bila je i četvrta na svijetu.
- Pristupit ću tom meču kao i svakom drugom. Izaći ću na teren i pokušat ću odigrati najbolje što mogu, poručila je Marčinko koja će na teren ponovno u četvrtak.
U srijedu će u Madridu nastupiti i najbolje rangirana hrvatska tenisačica, 23-godišnja Antonia Ružić (WTA - 59.), a njena je suparnica u prvom kolu Rumunjka Gabriela Ruse (WTA - 71.).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+