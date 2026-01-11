FOTO NFL milijarder i 42 godine mlađa plavuša: Jedna je fotka pokrenula kaos, a istina šokira sve

"Izvještaji o tome da je Mark Davis otac mog djeteta su potpuno neistiniti", napisala je Hopkins. "Slikana sam pored njega na utakmici 2022. i od tada trpim lažne glasine o romantičnoj vezi. Bila sam samo gošća u vlasničkoj loži s ostalim prijateljima. Ove neprestane medijske priče negativno utječu na ono što bi trebali biti moji najsretniji dani. Joey i ja smo uzbuđeni što ćemo na jesen dočekati našu bebu." | Foto: Instagram