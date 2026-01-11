FOTO NFL milijarder i 42 godine mlađa plavuša: Jedna je fotka pokrenula kaos, a istina šokira sve

Vlasnik Las Vegas Raidersa Mark Davis i plesačica Hayden Hopkins u središtu skandala! Lažne glasine o trudnoći uzdrmale internet. Hopkins razotkrila istinu, a popularni voditelj morao joj se ispričati u emisiji
Godinama su pratitelji NFL-a sugerirali da znaju tko je djevojka Marka Davisa (70), vlasnika Las Vegas Raidersa. Sve je započelo jednom fotografijom iz 2022. koja je prikazivala Davisa u njegovoj vlasničkoj loži s plavokosom ženom, što je pokrenulo lavinu nagađanja.
Ta žena je Hayden Hopkins, 28-godišnja plesačica i koreografkinja, koja je od tog trenutka romantično povezivana s 42 godine starijim milijarderom.
Glasine su dosegle vrhunac kada je Hopkins objavila sretnu vijest o svojoj trudnoći, a jedan sportski bloger požurio je "čestitati sretnom paru", proglasivši Davisa ocem. To je bila kap koja je prelila čašu, natjeravši plesačicu da javno istupi i stane na kraj lažnim vijestima koje su, kako kaže, počele negativno utjecati na najsretnije dane njezina života.
Priča je započela tijekom utakmice NFL-a između Las Vegas Raidersa i Los Angeles Chargersa. TV kamere uhvatile su 69-tada godišnjeg vlasnika Raidersa, Marka Davisa, kako sjedi pored mlade, atraktivne plavuše. Internet je eksplodirao u pokušaju da otkrije identitet "misteriozne plavuše", a ubrzo je potvrđeno da se radi o Hayden Hopkins, uspješnoj plesačici koja je u Las Vegasu nastupala za svjetski poznati Cirque du Soleil.
Nagađanja o njihovoj romantičnoj vezi odmah su se proširila društvenim mrežama. Hopkins je tada pokušala smiriti situaciju, odgovorivši jednom obožavatelju na Instagramu.
"Haha, MD [Mark Davis] je legenda! On je moj susjed i prijatelj. Zabavna utakmica", napisala je, jasno dajući do znanja da je njihov odnos platonski te da je na utakmici bila samo "gošća u vlasničkoj loži s ostalim prijateljima". Ipak, jednom kad se takva priča zakotrlja, teško ju je zaustaviti.
Daleko od toga da je samo "misteriozna plavuša" ili nečija djevojka, Hayden Hopkins je iznimno talentirana i uspješna umjetnica s impresivnom karijerom. Rođena u Seattleu, plesom se bavi od malih nogu. Prije nego što se pridružila prestižnoj trupi Cirque du Soleil, osvojila je više nacionalnih plesačkih titula, a već s 13 godina počela je asistirati profesionalnim koreografima.
Njezin talent prepoznali su i na nacionalnoj razini kada je 2015. postala pobjednica natjecanja National Youngarts i finalistica za prestižnu titulu Presidential Scholar in the Arts. Pojavljivala se na naslovnicama plesačkih časopisa kao što su Dance Spirit i Dance Informa, nastupala je uz glazbenu zvijezdu Jasona Derula te u popularnim televizijskim emisijama poput "Good Morning America".
Sa samo 18 godina pokrenula je vlastitu liniju plesne odjeće, HHxx, i preselila se u New York kako bi stekla diplomu iz plesne umjetnosti, prije nego što ju je karijera odvela u Las Vegas. Tamo je od travnja 2017. godinama nastupala kao "La Belle" u poznatom spektaklu "Mystere" Cirque du Soleila. Uz sve to, izgradila je i značajnu prisutnost na društvenim mrežama, gdje je prati više od 220.000 ljudi.
U travnju 2024. godine Hopkins je na Instagramu objavila crno-bijelu fotografiju na kojoj je pokazala trudnički trbuh, uz jednostavan opis: "Beba". Iako nije otkrila identitet oca, internetski tračevi ponovno su se usmjerili prema Marku Davisu. Situacija je eskalirala krajem svibnja, kada je NFL bloger Dov Kleiman na društvenoj mreži X objavio post, a kasnije ga i obrisao, u kojem je čestitao Hopkins i Davisu na prinovi.
"Čestitke! Hayden Hopkins, djevojka vlasnika Raidersa Marka Davisa, je trudna. Sretno moćnom paru", napisao je Kleiman. Ova objava, koju su prenijeli brojni profili, natjerala je Hopkins da odlučno reagira. U objavi na svojim profilima na Instagramu i X-u, razjasnila je situaciju jednom zauvijek.
"Izvještaji o tome da je Mark Davis otac mog djeteta su potpuno neistiniti", napisala je Hopkins. "Slikana sam pored njega na utakmici 2022. i od tada trpim lažne glasine o romantičnoj vezi. Bila sam samo gošća u vlasničkoj loži s ostalim prijateljima. Ove neprestane medijske priče negativno utječu na ono što bi trebali biti moji najsretniji dani. Joey i ja smo uzbuđeni što ćemo na jesen dočekati našu bebu."
Nedugo zatim, portal TMZ Sports potvrdio je da je "Joey" iz njezine objave zapravo Joey Gallo, poznati igrač bejzbola koji nastupa za Washington Nationals, te da je trudnoća bila planirana.
Koliko se lažna vijest proširila, svjedoči i incident s Patom McAfeeom, bivšim igračem NFL-a i jednim od najpopularnijih sportskih voditelja i komentatora u Americi. Tijekom prijenosa WWE "Raw" showa, McAfee je, komentirajući meč, aludirao na glasine.
- Mnogi gledaju razliku u veličini i misle da JD nema šanse. Mark Davis ima 69 godina i čeka dijete s 27-godišnjakinjom. Sve je moguće u ovom modernom svijetu! - rekao je McAfee u prijenosu uživo.
Nakon što je Hopkins demantirala glasine, McAfee se javno ispričao u svojoj popularnoj emisiji "The Pat McAfee Show": "Ispričavam se što sam širio laž".
- Razumijem koliko biste vi trebali biti sretni u ovom trenutku. Užasno je da nad time visi sjena 70-godišnjeg milijardera. Želio bih se ispričati Hayden i poručiti svijetu da moramo paziti da ovakve stvari ispravimo. Širio sam laži usred meča. Mark Davis nije otac - zaključio je.
Priča o Hayden Hopkins i Marku Davisu tako je postala još jedan podsjetnik na snagu i opasnost dezinformacija na društvenim mrežama. Dok se internet zabavljao stvarajući lažnu ljubavnu priču, jedna uspješna umjetnica proživljavala je stres u najljepšem razdoblju svog života. Na kraju, istina je izašla na vidjelo, a Hayden Hopkins i njezin partner Joey Gallo u miru se pripremaju za dolazak svog prvog djeteta.
