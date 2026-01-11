Obavijesti

Galerija

Komentari 1
AVANTURA S TRIBINE

FOTO NFL milijarder i 42 godine mlađa plavuša: Jedna je fotka pokrenula kaos, a istina šokira sve

Vlasnik Las Vegas Raidersa Mark Davis i plesačica Hayden Hopkins u središtu skandala! Lažne glasine o trudnoći uzdrmale internet. Hopkins razotkrila istinu, a popularni voditelj morao joj se ispričati u emisiji
FOTO NFL milijarder i 42 godine mlađa plavuša: Jedna je fotka pokrenula kaos, a istina šokira sve
Godinama su pratitelji NFL-a sugerirali da znaju tko je djevojka Marka Davisa (70), vlasnika Las Vegas Raidersa. Sve je započelo jednom fotografijom iz 2022. koja je prikazivala Davisa u njegovoj vlasničkoj loži s plavokosom ženom, što je pokrenulo lavinu nagađanja. | Foto: Instagram
1/45
Godinama su pratitelji NFL-a sugerirali da znaju tko je djevojka Marka Davisa (70), vlasnika Las Vegas Raidersa. Sve je započelo jednom fotografijom iz 2022. koja je prikazivala Davisa u njegovoj vlasničkoj loži s plavokosom ženom, što je pokrenulo lavinu nagađanja. | Foto: Instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026