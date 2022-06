Bravo, sunce ćaćino: Marija Tolj uz osobni rekord do zlata na MI

Hrvatska atletičarka Marija Tolj (22) osvojila je naslov prvakinje Mediterana u bacanju diska, ona je u Oranu do zlata stigla s novim osobnim rekordom od 64,71 metara.

Tolj je pobjednički hitac izvela u trećoj seriji, a sa 64,71m je za 1,32 metra popravila dosadašnji najbolji osobni rezultat. Drugo mjesto i srebrno odličje osvojila je Portugalka Liliana Da Silva Ca sa 63,62m, a broncu Turkinja Ozlem Becerek sa 61,96m.

Tolj je osvojila treće zlato za Hrvatsku na MI u Oranu, nakon gimnastičara Matea Žugeca i karatista Anđela Kvesića.

Odbojka (M): Hrvatska u polufinalu

Hrvatska muška odbojkaška reprezentacija plasirala se u polufinale Mediteranskih igara u Oranu, u četvrtfinalu je s uvjerljivih 3-0 (25-19, 25-19, 25-22) svladala Grčku.

Hrvatska je dominirala tijekom čitavog susreta, a tehničar Petar Višić ravnomjerno je upošljavao naše napadače. Tako su Filip Šestan, Petar Dirlić i Marko Sedlaček potigli po 12 poena, a Kruno Nikačević 10. Kod Grčke je Spyridon Chakas upisao devet poena.

Hrvatska će u polufinalu u subotu igrati protiv Italije koja je u četvrtfinalu sa 3-0 bila bolja od Turske.

Ranije u četvrtak hrvatske odbojkašice nisu uspjele izboriti polufinale, u četvrtfinalu su ih sa 3-0 (25-18, 25-16, 25-19) svladale Talijanke.

Rukomet (Ž): Hrvatska - Tunis 28-26

Hrvatska ženska rukometna repezentacija 28-26 (17-14) pobjedom protiv Tunisa započela je svoj nastup u skupini A na Mediteranskim igrama u Oranu.

Nakon što su prvih 30 minuta dobile sa 17-14, naše su rukometašice loše otvorile nastavak te je Tunis stigao do minimalne prednosti. Tunižanke su vodstvo držale sve do sedam minuta prije kraja, no tada su Katarina Pavlović s dva i Lana Jarak s jednim golom uspjele osigurati preokret.

Pavlović je sa 12 golova bila najefikasnija u sastavu Hrvatske, Tena Japundža je dodala šest, dok je Amal Hamrouni s osam golova predvodila Tunis.

U 2. kolu u petak Hrvatska će igrati protiv Alžira, a u skupini je još i Španjolska. Prve dvije reprezentacije plasirat će se u polufinale.

