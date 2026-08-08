Vita Barbić razvalila u Eugeneu! Koplje je bacila 56.29 m, pokorila kvalifikacije i direktno ušla u finale Svjetskog juniorskog prvenstva
Bravo Vita! Hrvatska atletičarka je u finalu Svjetskog prvenstva
Šest je hrvatskih atletičara nastupilo je u jutarnjim kvalifikacijama trećeg dana Svjetskog juniorskog atletskog prvenstva u američkom Eugeneu, a najveći uspjeh postigla je Vita Barbić.
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Vita Barbić opravdala je ulogu jedne od favoritkinja u bacanju koplja i kvalifikacije je završila kao prvoplasirana s hicem od 56.29 m iz druge serije. S obzirom da je kvalifikacijska norma bila 5.50 metara Vita se izravno plasirala u finale koje je na programu u nedjelju u 22.46 sati po hrvatskom vremenu. Druga naša predstavnica u kvalifikacijama bacanja koplja, Lina Filipović, bacila je koplje 46.37 m što je bilo dovoljno za ukupno 23. mjesto, a nedovoljno za plasman u finale.
U kvalifikacijama na 100m prepone nastupila je Jana Bujan koja se s rezultatom 14:32 nije uspjela plasirati u polufinale. Njen rezultat bio je ukupno 52. rezultat kvalifikacija.
Dvije predstavnice imali smo i u kvalifikacijama na 200m. Nina Vrdoljak je završila kao 47. s osobnim rekordom 24:21, a Nevia Fotak je završila na 52. mjestu sa 24:31 te se ni jedan od njih nije uspjela plasirati u polufinale. Bila je ovo jedna od najbrojnijih disciplina na ovom prvenstvu na kojoj je nastupilo čak 75 atletičarki.
Posljednji od naših predstavnika danas je nastupio Mihael Bartolinčić u kvalifikacijama na 200m. Mihael je završio na ukupno 37. mjestu s rezultatom 21.23 i nije se plasirao u polufinale.
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