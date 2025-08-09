Obavijesti

TREĆA MEDALJA ZA NAŠE

Bravoo, dečki! Braća Kvesić osvojili srebrne medalje na Svjetskim igrama u Kini

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zadar: Grk Konstantinos Mastrogiannis izbacio Ivana Kvesića | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Za Hrvatsku bila je to treća medalja na Svjetskim igrama u Kini, jer je jučer broncu u kategoriji do 50 kg osvojila Ema Sgardelli. Na Svjetskim igrama u Kini sudjeluje gotovo 6700 sportaša iz 116 zemalja, koji se natječu u 21 sportu

Braća Ivan i Anđelo Kvesić osvojili su srebrne medalje u karateu na Svjetskim igrama u kineskom gradu Chengduu. 

Pokretanje videa...

'Ime sam dobila po Greti Garbo, a tetovaža imam šest i bit će ih još, u čast uspjesima u karateu' VIDEO
'Ime sam dobila po Greti Garbo, a tetovaža imam šest i bit će ih još, u čast uspjesima u karateu' | Video: KanalRi

Mlađi Ivan Kvesić u kategoriji -84 kg prema  'round robin' sustavu, odnosno natjecanju u skupini prema principu 'svatko sa svakim' u 1. kolu izgubio je od Jordanca Mohammada Faiqa Muhammada Aljafarija s 8-0. Polufinale je ostvario drugim mjestom u skupini, a poslije pobjeda nad Nizozemcem Brianom Timmermansom 5-3 i Grkom Konstantinosom Mastrogiannisom  5-0. 

Foto: Hrvatski karate savez/Facebook

U polufinalu Ivan je bio vrlo uvjerljiv u okršaju s Kinezom Peiqi Duanom s 10-2. U dvoboju za zlato Jordanac Aljafari još jednom je trijumfirao, ovoga puta sa 4-0. 

U teškoj kategoriji (+84 kg ) Anđelo Kvesić je u skupini svladao Francuza Mehdija Filalija 1-0 i predstavnika Arube Roba Timmermansa s istim rezultatom. U posljednjem kolu skupine kada je već ostvario polufinale uspješniji je bio Ukrajinac Ryzvan Talibov s 3-0. U uzbudljivom polufinalnom susretu Anđelo je nadvisio i Egipćanina Tahe Mahmouda 6-5, a u finalu još jedna pobjeda Ukrajinca Talibova, ovaj put rezultatom 4-0. Anđelu je to drugo uzastopno odličje na Svjetskim igrama, jer je medalju istoga sjaja osvojio i prije tri godine u američkom gradu Birminghamu. 

Foto: Hrvatski karate savez/Facebook

Za Hrvatsku bila je to treća medalja na Svjetskim igrama u Kini, jer je jučer broncu u kategoriji do 50 kg osvojila Ema Sgardelli. Nakon dvije pobjede u skupini, te poraza u polufinalu od Kazahstanke Moldri Zhangbyrbay s 3-2, u susretu za broncu Ema je bila bolja od Alžirke Cylie Ouikene 6-3.

Na Svjetskim igrama u Kini sudjeluje gotovo 6700 sportaša iz 116 zemalja, koji se natječu u 21 sportu. 

U povijesti Svjetskih igara Hrvatska sada s ove tri ima ukupno devet medalja - jedno zlato (Jelena Kovačević - 2009. u Kaohsiungu na Tajvanu), četiri srebra te isto toliko brončanih medalja.

OSTALO

