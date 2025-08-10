Podsjetimo, mladi dinamovci su do finala stigli nakon dvije pobjede i remija u grupnoj fazi. Pobijedili su vršnjake iz Juventusa 1-0 i Rapida 3-2 te remizirali s Manchester Unitedom (2-2)
POBIJEDILI BOLOGNU
Bravoo, dečki! Juniori Dinama osvojili turnir Mladen Ramljak
Juniori Dinama pobijedili su vršnjake iz Bologne 1-0 u finalu Memorijalnog turnira Mladen Ramljak! Jedini gol na utakmici zabio je Karlo Žulfić, koji je zabio i u prošlom dvoboju protiv Manchester Uniteda.
S druge strane, juniori Bologne su prvo izgubili od PSG-a 2-0, a zatim pobijedili Benficu i Šahtar 1-0. Ipak, Dinamo je bio prejak u finalu.
