POBIJEDILI BOLOGNU

Bravoo, dečki! Juniori Dinama osvojili turnir Mladen Ramljak

Piše Petar Božičević,
Bravoo, dečki! Juniori Dinama osvojili turnir Mladen Ramljak
Zagreb: Finale Memorijalnog turnira Mladen Ramljak, Dinamo - Bologna | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Podsjetimo, mladi dinamovci su do finala stigli nakon dvije pobjede i remija u grupnoj fazi. Pobijedili su vršnjake iz Juventusa 1-0 i Rapida 3-2 te remizirali s Manchester Unitedom (2-2)

Juniori Dinama pobijedili su vršnjake iz Bologne 1-0 u finalu Memorijalnog turnira Mladen Ramljak! Jedini gol na utakmici zabio je Karlo Žulfić, koji je zabio i u prošlom dvoboju protiv Manchester Uniteda.

Jedini gol na utakmici zabio je Karlo Žulfić, koji je zabio i u prošlom dvoboju protiv Manhcester Uniteda. 

Podsjetimo, mladi dinamovci su do finala stigli nakon dvije pobjede i remija u grupnoj fazi. Pobijedili su vršnjake iz Juventusa 1-0 i Rapida 3-2 te remizirali s Manchester Unitedom (2-2). 

S druge strane, juniori Bologne su prvo izgubili od PSG-a 2-0, a zatim pobijedili Benficu i Šahtar 1-0. Ipak, Dinamo je bio prejak u finalu.

