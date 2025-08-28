Bravoo, dečki! Sandro Perković izborio Europu s Noahom, Borna Sosa u dresu Crystal Palacea

Armenski prvak Noah pod vodstvom hrvatskog trenera Sandra Perkovića i u uzvratu je pobijedila ljubljansku Olimpiju s 3-2 te s ukupnih 7-3 izborio plasman u Konferencijskoj ligi, u kojoj će igrati i Borna Sosa s Crystal Palaceom.

Crystal Palace je odigrao 0-0 kod norveškog Fredrikstada i time obranio minimalnu prednost (1-0) iz prve utakmice. Sosa je bio u početnoj postavi i igrao je do 78. minute.

Sandro Perković i Noah su započeli svoj europski put u kvalifikacijama za Ligu prvaka, potom nastavili u Europskoj ligi da bi na kraju armenski prvak završio u Konferencijskoj ligi. Nakon uvjerljivih 4-1 u Ljubljani, Noah je svladala Olimpiju s 3-2.

Foto: David Klein/REUTERS

Strijelci za pobjedničku momčad bili su Castro Ferreira (17), Matheus Aias (20) i Harutjunjan (77), dok je hrvatski igrači Antonio Marin (56-11m) i Ivan Durdov (76) postigli pogotke za Ollimpiju.

Marin je bio u početnoj postavi, a u 57. minuti ga je zamijenio Durdov. Za Nou je cijelu utakmicu odigrao Marin Jakoliš.