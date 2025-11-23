Obavijesti

Bravoo, Petra! Goleš osvojila broncu na Olimpijskim igrama

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dalmatinski portal

Petri Goleš je ovo treća velika medalja, nakon naslova svjetske prvakinje u Biškeku prošle godine i olimpijskog srebra u Brazilu prije četiri godine sad je u Tokiju stigla do olimpijske bronce

Članica splitskog tekvondo kluba Marjan Petra Goleš osvojila je brončano odličje na Olimpijskim igrama gluhih koje se održavaju u Tokiju. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Intervju Ozana Radić 02:00
Intervju Ozana Radić | Video: Hrvatski taekwondo savez

Petra je u kategoriji do 49 kilograma startala pobjedama u osmini finala 2-0 protiv Tsz Ying Chan iz Hong Konga i četvrtfinalu 2-0 protiv Iranke Mohadeseh Gholami da bi nakon polufinalnog poraza od Ruskinje Madine Satušieve 1-2 čekala borbu za broncu kroz repasaž. U borbi za medalju Splićanka je s 2-1 u rundama pobijedila Libanonku Saru Salibu. 

Sutra na tatami izlazi braniteljica naslova Matea Kolovrat kojoj je trenerica Ana Zaninović, dvostruka olimpijka, svjetska i europska prvakinja u taekwondou. 

U nedjelju je na OI gluhih zlato osvojila kopljašica Laura Štafanac, a rukometaši su izborili plasman u finale. 

