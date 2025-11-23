Petri Goleš je ovo treća velika medalja, nakon naslova svjetske prvakinje u Biškeku prošle godine i olimpijskog srebra u Brazilu prije četiri godine sad je u Tokiju stigla do olimpijske bronce
Bravoo, Petra! Goleš osvojila broncu na Olimpijskim igrama
Članica splitskog tekvondo kluba Marjan Petra Goleš osvojila je brončano odličje na Olimpijskim igrama gluhih koje se održavaju u Tokiju.
Petra je u kategoriji do 49 kilograma startala pobjedama u osmini finala 2-0 protiv Tsz Ying Chan iz Hong Konga i četvrtfinalu 2-0 protiv Iranke Mohadeseh Gholami da bi nakon polufinalnog poraza od Ruskinje Madine Satušieve 1-2 čekala borbu za broncu kroz repasaž. U borbi za medalju Splićanka je s 2-1 u rundama pobijedila Libanonku Saru Salibu.
Petri Goleš je ovo treća velika medalja, nakon naslova svjetske prvakinje u Biškeku prošle godine i olimpijskog srebra u Brazilu prije četiri godine sad je u Tokiju stigla do olimpijske bronce.
Sutra na tatami izlazi braniteljica naslova Matea Kolovrat kojoj je trenerica Ana Zaninović, dvostruka olimpijka, svjetska i europska prvakinja u taekwondou.
U nedjelju je na OI gluhih zlato osvojila kopljašica Laura Štafanac, a rukometaši su izborili plasman u finale.
