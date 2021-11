Dragi moji, odlučio sam napisati oproštajno pismo, u čemu su mi pomogli prijatelji i obitelj. Nažalost, neću moći odigrati posljednju utakmicu prije zimske stanke.

Tako je jedan Brazilac započeo emotivni oproštaj od maloga kluba iz pete hrvatske nogometne lige. Da, emocije i nogomet idu zajedno, pa i toliko da pišu ovakve nevjerojatne priče.

Kad je Brazilac koji dijeli ime s argentinskom ikonom Diego Armando Campos da Silva u kolovozu došao u NK Nedelišće, sigurno nije očekivao vrhunske travnjake i utakmice protiv Petkovića i Livaje, ali ni takvu navijačku ljubav.

Na svakoj utakmici 1. Međimurske lige zaslužio ju je igrom, atrakcijama i golovima, a odlazi kad je s 14 golova nakon 15 kola najbolji strijelac lige. Pokazao je, navode članovi kluba, sve draži brazilskog nogometa i sada je došlo vrijeme za rastanak i povratak najboljeg strijelca i ponajboljeg igrača lige u domovinu.

A prije odlaska, Diego Armando ostavio je poruku klubu, suigračima, navijačima, "Skitnicama":

“Vraćam se u Brazil u ponedjeljak, 22. studenog. Hvala navijačima Nedelišća za ova nevjerojatna tri i pol mjeseca. Osjećaji prema klubu i navijačima zauvijek će ostati u meni. Živio sam za klub i na nogometnom terenu i izvan njega. Zahvalan sam svima, posebno "Skitnicama", koji su me podržavali u najtežim trenucima. Golovi, driblinzi, proslave i pjesme koje su nam pružili navijači, uvijek će mi biti u srcu. Svoju posljednju utakmicu odigrat ću u subotu, 20. studenog, na domaćem terenu kako bih se oprostio sa svima i dobio priliku još jednom izaći na teren s osmijehom i čuti navijače kako nas podržavaju. Kao što himna kaže: “To je čast koju ne mogu svi imati…” (orig. É um orgulho que nem todos podem ter). Taj trenutak za mene će biti drugačiji, s jedne strane tužan jer se opraštam s klubom, ali s druge strane sretan zbog novih izazova koji su preda mnom. Neka me Bog blagoslovi u mojim putevima. Hvala vam za svaki trenutak, svaki trening i posvećenu pažnju. Hvala svim djelatnicima kluba i predsjedniku Ivici na podršci i ljubavi. Odlazim s mislima da sam dao sve od sebe i uvijek išao do granice. Hvala još jednom svima! Ako vam ikad išta zatreba računajte na mene, rado ću vam pomoći. Nikad me nemojte zaboraviti kao što ja neću vas. Zbogom!“

Iz Nedelišća su mu kratko odgovorili:

“Obrigado Diego! Puno sreće i uspjeha u nastavku igračke karijere”.

Ali u subotu na utakmici protiv Jedinstva očekuje se spektakl pun emocija. I suza za voljenim Brazilcem.