Obavijesti

Sport

Komentari 0
POTENCIJALNI TRANSFER

Brazilci prenose: Kovačića želi premierligaš u borbi za ostanak

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Brazilci prenose: Kovačića želi premierligaš u borbi za ostanak
Foto: Nicola Mastronardi/IPA Sport / i

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić bio je prije nekoliko mjeseci na operaciji pete, a sad se spominje njegov odlazak iz Manchester Cityja. Za njega se zanima West Ham, klub koji se bori za ostanak u Premier ligi

Admiral

Nogometaša Manchester Cityja i hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića (31) želi West Ham United, piše brazilski portal O Dia. 'Čekićari' u njemu vide zamjenu za Lucasa Paquetu (28) koji se vraća u Brazil igrati za Flamengo, klub iz kojeg je prodan za 38,4 milijuna eura 2019. godine u Milan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Mateo Kovačić na štakama došao na Thompsona 00:06
Mateo Kovačić na štakama došao na Thompsona | Video: 24sata Video

Kovačić se oporavlja od operacije pete i trebao bi biti spreman za Svjetsko prvenstvo. Uz Luku Modrića, on će biti nositelj igre hrvatske reprezentacije i dosta toga će ovisiti o njemu. 

West Ham je u grčevitoj borbi za ostanak u Premier ligi. Trenutačno su 18. na tablici s 14 bodova nakon 21 kola. Krajem rujna 2025. na klupu je nakon Grahama Pottera sjeo Nuno Espirito Santo, ali nije donio previše pozitivnog pomaka. 

Kovačić nije standardni prvotimac Pepa Guardiole i prema Transfermarktu vrijedi 15 milijuna eura. Ugovor s 'građanima' ima do 2027. godine i prodaja Hrvata izgledna je opcija da klub zaradi na njegovom izlaznom transferu. Za City je odigrao 90 utakmica, zabio 10 golova i četiri puta asistirao. 

firo: October 21st, 2025, football, soccer: Villarreal CF -Manchester City International, Champions League
Foto: R4040 dppi

Ako se transfer ostvari, 'Kova' će biti tek sedmi Hrvat koji je igrao u 'čekićarima'. U bogatoj povijesti londonskog kluba igrali su Hrvati Nikola Vlašić (2021.-2022.),Igor Štimac (1999.-2001.), Davor Šuker (2000.-2002.), Mladen Petrić (2013.-2014.) i Nikica Jelavić (2015.-2016.) i Slaven Bilić (1996.-1997.) koji se spominje kao jedan od mogućih nasljednika Espirita Santa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči
UJEDINILE SNAGE

FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči

Paige vanZant (30) i Maryna Moroz (33) zvijezde su ženskog MMA sporta. Dok je Paige odavno napustila UFC i okušala se u natjecanju u šamaranju, Maryna je još u toj organizaciji. No jedna i druga fokusirale su se i na snimanja u oskudnim odjevnim kombinacijama. Nedavno su skupa snimile video sličnog sadržaja koji je mnoge ostavio bez teksta
UŽIVO Transferi: Vrcić odlazi na Maltu, a Barca prodaje dragulja
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Vrcić odlazi na Maltu, a Barca prodaje dragulja

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Pogledajte rukometne dresove reprezentacije tijekom godina. Koji vam je najljepši?
NEKI SU PRAVI RARITET

FOTO Pogledajte rukometne dresove reprezentacije tijekom godina. Koji vam je najljepši?

Bliži nam se Svjetsko prvenstvo u rukometu u kojemu će Hrvatska biti jedan od domaćina, a za vas smo izabrali dresove koje je naša reprezentacija nosila kroz godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026