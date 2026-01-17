Brazilci prenose: Kovačića želi premierligaš u borbi za ostanak

Nogometaša Manchester Cityja i hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića (31) želi West Ham United, piše brazilski portal O Dia. 'Čekićari' u njemu vide zamjenu za Lucasa Paquetu (28) koji se vraća u Brazil igrati za Flamengo, klub iz kojeg je prodan za 38,4 milijuna eura 2019. godine u Milan.

Pokretanje videa... 00:06 Mateo Kovačić na štakama došao na Thompsona | Video: 24sata Video

Kovačić se oporavlja od operacije pete i trebao bi biti spreman za Svjetsko prvenstvo. Uz Luku Modrića, on će biti nositelj igre hrvatske reprezentacije i dosta toga će ovisiti o njemu.

West Ham je u grčevitoj borbi za ostanak u Premier ligi. Trenutačno su 18. na tablici s 14 bodova nakon 21 kola. Krajem rujna 2025. na klupu je nakon Grahama Pottera sjeo Nuno Espirito Santo, ali nije donio previše pozitivnog pomaka.

Kovačić nije standardni prvotimac Pepa Guardiole i prema Transfermarktu vrijedi 15 milijuna eura. Ugovor s 'građanima' ima do 2027. godine i prodaja Hrvata izgledna je opcija da klub zaradi na njegovom izlaznom transferu. Za City je odigrao 90 utakmica, zabio 10 golova i četiri puta asistirao.

Foto: R4040 dppi

Ako se transfer ostvari, 'Kova' će biti tek sedmi Hrvat koji je igrao u 'čekićarima'. U bogatoj povijesti londonskog kluba igrali su Hrvati Nikola Vlašić (2021.-2022.),Igor Štimac (1999.-2001.), Davor Šuker (2000.-2002.), Mladen Petrić (2013.-2014.) i Nikica Jelavić (2015.-2016.) i Slaven Bilić (1996.-1997.) koji se spominje kao jedan od mogućih nasljednika Espirita Santa.