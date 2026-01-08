Englezi: Bilić je drugi favorit za preuzimanje klupe West Hama

Slaven Bilić trenutačno je bez posla, još otkad je 2024. napustio Al-Fateh. Hrvat je drugi favorit za preuzimanje klupe West Hama, na čijoj klupi sjedi Nuno Espirito Santo.

Pokretanje videa... 00:18 Slaven Bilić | Video: WTA Makarska

Ipak, portugalskom se stručnjaku opasno "trese" stolica, s obzirom na to da je West Ham tek 18. u Premier ligi s 14 bodova u 21 utakmici. Zona spasa i 17. Nottingham Forest bježi sedam bodova.

Prvi favorit prema engleskim kladionicama za preuzimanje klupe West Hama jest legenda Manchester Uniteda Michael Carrick s koeficijentom 1,57. Carrick je bez kluba otkad je dobio otkaz u Middlesbroughu, kojeg je odveo do doigravanja za Premier ligu u sezoni 2022./23.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Bilić je drugi favorit s tečajem 2,38, a slijede Ruben Amorim (6), Enzo Maresca (9) i Frank Lampard (15).

Podsjetimo, Bilić je već vodio "čekićare" u razdoblju od 2015. do 2017. i doveo ga do sedmog mjesta u Premier ligi u sezoni 2015./16.