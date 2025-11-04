Obavijesti

UOČI SP-A

Brazilci žele igrati s 'vatrenima'

Piše HINA,
2
Fotoreporter Pixsella Igor Kralj dobitnik je priznanja za fotografiju Hrvatskog zbora sportskih novinara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Brazil sprema spektakl! U ožujku žele igrati s Francuskom i Hrvatskom kao pripremu za Svjetsko prvenstvo. Ancelotti na čelu, a Luka Modrić čeka revanš. Foxborough i Orlando su mogući domaćini

Brazil želi u ožujku igrati prijateljske utakmice s Francuskom i Hrvatskom u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo, rekao je u utorak Rodrigo Caetano, koordinator muških reprezentacija u Brazilskom nogometnom savezu. On je medijima u toj južnoameričkoj zemlji iznio plan priprema Brazila za Svjetsko prvenstvo koje u lipnju počinje u Kanadi, SAD-u i Meksiku.

- U ožujku, tijekom FIFA-inog termina, želimo igrati s europskim momčadima. Suparnici će biti određeni nakon završetka kvalifikacija u Europi, ali voljeli bismo igrati sa Francuskom i Hrvatskom - rekao je Caetano čije riječi prenose novine O Dia.

Brazil bi mogao igrati sa Francuskom 28. ožujka u američkom gradu Foxboroughu, a tri dana kasnije s Hrvatskom u Orlandu, također u SAD-u, izvijestili su brazilski mediji. Ta informacija nije službeno potvrđena. 

Izbornik Brazila je Carlo Ancelotti, koji je do prošlog ljeta bio trener hrvatskom kapetanu Luki Modriću u Real Madridu. Brazil, peterostruki prvak svijeta, plasirao se na Svjetsko prvenstvo kao peti u južnoameričkoj skupini iza Argentine, Ekvadora, Kolumbije i Urugvaja.

Hrvatska je pobijedila Brazil boljim izvođenjem jedanaesteraca u četvrtfinalu posljednjeg Svjetskog prvenstva 2022. godine. Ancelottijev zadatak je osvojiti pehar iduće godine.

Brazil će, nakon provjere protiv europskih suparnika u ožujku, nastaviti s pripremama u lipnju u Teresopolisu, gradu udaljenom 90 kilometara od Rio de Janeira. Na stadionu Maracana planira odigrati jednu prijateljsku utakmicu kako bi "ojačao vezu s navijačima".

- Nastojat ćemo odigrati prijateljsku utakmicu prije puta na Svjetsko prvenstvo. Svoje pripreme ćemo zaključiti još jednim prijateljskim ogledom u SAD-u - rekao je Caetano.

