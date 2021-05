Brazilska vaterpolistica Mari Cosmo (22) članica je kluba novosadske Vojvodine, a u intervjuu za Sportfem otvoreno je pričala o svojoj seksualnoj orijentaciji, ali i kako život u Srbiji izgleda kad si gay.

Djevojku je upoznala prije četiri godine, ali zbog prirode njezinog posla, vezu sada održavaju na daljinu.

- Barbara radi kao profesorica u srednjoj školi u Brazilu, pa nažalost nije sa mnom u Srbiji. Ona mi je bila velika podrška tijekom svih loših trenutaka, uključujući i proces "izlaska iz ormara". Barbara me inspirirala da vjerujem u sebe - rekla je Mari.

Vaterpolistica se prisjetila i trenutka kada je otvorila dušu roditeljima, a njihova reakcija ju je iznenadila.

- Rekla sam im da volim žene kada sam imala 18 godina. Postalo mi je veoma teško to skrivati te sam osjećala veliki teret. Morala sam im reći istinu. U to vrijeme sam se bojala što će mi reći, ali duboko u sebi sam znala da me vole i da će biti uz mene bez obzira na sve. Sretna sam što imam roditelje koji me podržavaju - kazala je Brazilka i nastavila:

- Kada sam im rekla istinu zagrlili su me, pogledali u oči i rekli "volimo te". Naravno da su se brinuli zbog moje sigurnosti i budućnosti, ali razgovor je sve što nam je trebalo. Nisam mogla očekivati bolju reakciju od njih.

Za Mari i njezinu djevojku nije uvijek 'med i mlijeko', ali uglavnom se osjeća sigurno te je rekla, iako su ju upozorili, da zasada u Srbiji nije doživjela nikakva neugodna iskustva.

- Incidenti koje sam doživjela i nisu toliko strašni kada ih usporedim sa stvarima koje su se događale mojim prijateljima. Neugodno je, na primjer, kada bulje u Barbaru i mene kada se držimo za ruke na ulici. Ponekad imaju i neke provokativne, ružne komentare. Međutim, osjećam se sigurno zato što se uglavnom krećem u istom krugu ljudi u klubu i na fakultetu. Kad sam među ljudima koje ne znam, onda baš i ne pričam o tome - rekla je i dodala:

- Živim u Srbiji nešto duže od tri mjeseca i drago mi je što do sada nisam imala loših iskustava, iako su me kada sam se doselila upozorili da se pazim - zaključila je Mari Kosmo koja misli da žene generalno lakše prihvaćaju kada saznaju da je netko gay, dok su muškarci konzervativniji.