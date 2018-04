'Break' Indiane već na startu: Bogdanović srušio LeBrona...

Da prednost domaćeg terena i ne igra neku posebnu ulogu u prvom krugu doigravanja pobrinuli su se već u prvoj utakmici Indiana Pacersi. Bojan Bogdanović i ekipa srušili su u Clevelandu Cavalierse 98-80 i tako savršeno krenuli u lov na drugi krug.

Indianu je do pobjede napadački predvodio sjajni Victor Oladipo sa 32 koša, šest skokova, četiri asistencije i četiri ukradene lopte. Vrlo dobar je bio i Bogdanović koji je za 38 minuta na parketu zabio 15 koševa, iako nije briljirao pri šutu iz igre (5/17), te imao šest skokova, jednu asistenciju i tri ukradene lopte. No, Bojan je odigrao odličnu utakmicu u obrani na LeBronu Jamesu kojem je ovo prvi poraz u prvom krugu nakon 21 uzastopne pobjede. Nije mu dopustio da se razmaše, ukrao je tri lopte i pokazao još jednom da nije samo odličan šuter.

All these teams have been looking for LeBron stoppers for YEARS and Bojan Bogdanovic was right in front of them the whole time.