Brekalo: Glavom nisam zabio od kadeta. Pongračić: To od njega nisam vidio ni na treninzima...

<p><strong>Josip Brekalo </strong>još je jednom dobrom predstavom, golom i asistencijom u prijateljskom dvoboju protiv Turske (3-3) učvrstio svoje mjesto u nacionalnoj vrsti, a gol za vodstvo 3-2 u Istanbulu, koji je postigao glavom, za njega nije uobičajen.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Brekalo nakon Švicarske</strong></p><p> </p><p>- To je bio moj prvi pogodak glavom u (seniorskoj) karijeri. Zadnji gol glavom sam, čini mi se, zabio u kadetima. Za mene je to isto jedno velikom iznenađenje. Utrčao sam dobro u prostor, a Mislav (Oršić) me fantastično vidio", opisao je akciju za svoj treći pogodak u dresu "vatrenih" 22-godišnji Josip Brekalo. </p><p>Brekalovi udarci glavom, a onda i golovi toliko su rijetki da ni njegov klupski suigrač iz Wolfsburga Marin Pongračić nije takvo što doživio ni na treninzima...</p><p>- Bio sam šokiran kada je zabio pogodak glavom, to je dobro za njega, a ja to nisam viđao ni na treninzima niti utakmicama. Znamo da je Brekalo veliki talent i to je pokazao na terenu - s osmijehom je rekao Pongračić kojeg je, pak, Brekalo pohvalio za prvu ozbiljnu utakmicu za "Vatrene".</p><p>- Jako mi je drago zbog Marina, znam koliko mu to puno znači. Mislim da može biti sretan svojim prvim nastupom.</p><p>Švedska?</p><p>- Mislim da možemo očekivati jako tešku utakmicu. U Zagrebu smo dobili 2-1, a nismo bili puno bolji protivnik. Sigurno Švedska u tome vidi svoju šansu, da na domaćem terenu pokušaju oni nas pobijediti. Međutim, mi se nećemo dati, pokušat ćemo ostvariti pozitivan rezultat, a samim time i ostati u ovoj jakosnoj grupi."</p><p>Brekalo se, rekosmo već, sve više nameće kao standardni član udarne Dalićeve postave.</p><p>- To mi puno znači. Svaki put sam pun entuzijazma i sreće kada mogu igrati za Hrvatsku. Reprezentacija mi zaista znači sve. Za mene je najveći ponos nositi grb i veseli me da mogu biti bitan kotačić, da mogu zabijati golove i asistirati. Nadam se da ću tako i nastaviti - zaključio je Brekalo uoči subotnjeg gostovanja u Švedskoj, gdje će Hrvatskoj i bod biti dovoljan za osvajanje trećeg mjesta te ostanak u elitnom razredu Lige nacija. </p>