Brekalo tvrdi: 'Bili smo bolji. Pokazali smo da smo top ekipa'

Znali smo da ćemo u drugom dijelu biti bolji. Ali pala je koncentracija i primili smo te golove. Mislim da naši navijači mogu biti zadovoljni s reakcijom nakon prve utakmice, rekao je Josip Brekalo

<p>Osam komada u dvije utakmice. Epilog je to nakon prve dvije utakmice u novoj sezoni <strong>Lige nacija</strong>. Ne miriše nikako na dobro, hrvatska obrana je protiv Portugala i Francuske bila šuplja kao ementaler.</p><p>Nakon Portugalaca, 'pijetlovi' su nam na Stade de France zabili također četiri gola, a rezultat je bio identičan kao prije četiri godine u finalu Svjetskog prvenstva. Završilo je 4-2, a <strong>Josip Brekalo</strong> tvrdi da smo bili bolji. Hm, pa ne bi smo se baš složili. Da nije bilo Livakovića razlika je mogla biti puno veća.</p><p>- Mislim da smo danas bili bolja momčad. U prvom dijelu igrali smo 40 minuta savršen nogomet, imali smo 1-0, a onda mali pad koncentracije i dva jeftino primljena gola. U drugi dio ušli smo s istom željom kao i u prvom poluvrijeme, uspjeli izjednačiti, ali nakon toga dva jeftina gola, jedan iz kornera, jedan iz penala. Ali sve u svemu pokazali smo dobru reakciju nakon dva gola, pokazali smo da smo top ekipa, jer odigrati ovakvu utakmicu protiv svjetskih prvaka dovoljno govori o nama. Nažalost, nismo uspjeli pobijediti - rekao je Josip Brekalo za Novu TV.</p><p>Ušao je početkom drugog dijela i zabio reprezentativni prvijenac za 2-2 u 55. minuti.</p><p>Opet smo primali jeftine golove i opet nam su se naši obrambeni igrači ponašali kao da su na modnoj pisti. Primili smo 'pacerski' gol nakon kornera kada je Upamecano neshvatljivo ostalo potpuno sam pored svih naših igrača i zabio za 3-2. A to je trenutak koji je i odlučio utakmicu. A mogli smo još i gore nastradati. Livaković je skinuo nekoliko zicera i spasio nas blamaže.</p><p>- Znali smo da ćemo u drugom dijelu biti bolji. Ali pala je koncentracija i primili smo te golove. Mislim da naši navijači mogu biti zadovoljni s reakcijom nakon prve utakmice. Sad smo imali najteži mogući raspored protiv europskog prvaka pa Francuske. Sad nas čekaju dvije utakmice doma. Najvažnije je da ostanemo u Ligi A i dat ćemo sve od sebe da to ostvarimo - završio je Brekalo.</p><p>Zadovoljni nakon osam komada u dvije utakmice? Hm, pa teško je baš reći da itko može biti zadovoljan. Da, izgledali smo puno bolje u odnosu na Portugal i nadigrali u potpunosti Francuze u prvom dijelu, ali ne smiju nam se na ovakvoj razini događati 'blackouti' u kojima primimo dva gola u dvije minute ili ostavimo samog igrača tijekom kornera. Prekidi su se opet ispostavili kao ranjivom točkom za nas. </p><p>Na posljednjih devet gostovanja pobijedili smo samo Slovačku u gostima, a zabijali su nam Azerbajdžan, Jordan, Mađarska, Tunis. I sve to jednom svjetskom doprvaku?</p><p>Situacija nije nimalo dobra, a Zlatko Dalić će do sljedećeg okupljanja morati naći rješenje. Jer ovo ne miriše na dobro...</p>