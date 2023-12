Brighton razbio Tottenham, Arsenal pretrpio težak poraz

U posljednjem dvoboju 19. kola engleske Premier lige nogometaši West Hama su odnijeli puni plijen s Emirates stadiona, svladali su favorizirani Arsenal s 2-0.

Vrlo rano je West Ham poveo, u 13. minuti strijelac je bio češki nogometaš Tomaš Souček čiji se pogodak dugo vremena pregledavao u VAR sobi. Sporno je bilo je li asistent Bowen uposlio Součeka u trenutku kada je lopta već prešla granicu igrališta.

Pogodak je bio priznat i iako je Arsenal pokušavao doći do izjednačenja, početkom drugog dijela uslijedio je novi šok za domaćina. Nakon kornera, u 55. minuti, Mavropanos je zahvatio loptu glavom te je od gredu pospremio u mrežu za 2-0. Do kraja je ponovno Arsenal napadao, ali nije došao ni do počasnog pogotka.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Mogao je West Ham zabiti i treći gol na susretu, ali je jedanaesterac Benrahme u 96. minuti obranio vratar Arsenala David Raya.

Arsenal je u posljednje četiri ligaške utakmice pobijedio samo jednom, dok je West Ham dobio treću prvenstvenu utakmicu u nizu te ni jednom nije primio pogodak.

Arsenal je ostao drugi na ljestvici te ima dva boda manje od Liverpoola, a bod više od Aston Ville te tri više od Manchester Cityja. Pobjeda je West Ham dovela na šestu poziciju ljestvice.

Ovog četvrtka odličnu su utakmicu odigrali nogometaši Brightona koji su na domaćem terenu svladali Tottenham 4-2. Već u 11. minuti domaćin je poveo kada je Hinshelwood silovito pospremio loptu pod gredu suparničkih vrata. U 23. minuti je bilo 2-0 kada je Joao Pedro s bijele točke precizno pogodio gostujuću mrežu.

Foto: John Sibley/REUTERS

Najljepši pogodak postignut je u 63. minuti, a autor je bio Ekvadorac Pervis Estupinan koji je s 25 metara pogodio suprotne rašlje za 3-0. Ni tu nije bio kraj Tottenhamovog propadanja pa je Brazilac Joao Pedro u 75. minuti realizirao još jedan jedanaesterac za 4-0.

U samoj završnici Tottenham je tek uljepšao poraz s dva pogotka, strijelci su bili Veliz u 81. i Davies u 85. minuti za konačnih 4-2 Brightona. Brighton je pobijedio u prvenstvu nakon tri uzastopne utakmice bez slavlja, dok je Tottenham prije ovog poraza imao niz od tri pobjede u Premier ligi.