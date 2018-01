'Kad smo vidjeli polupraznu dvoranu, bili smo baš tužni'

Baš smo se mučili, bilo je teško, no to je očekivano poslije onog poraza od Švedske. Trebalo je probiti taj grč, no uspjeli smo, pokazali smo karakter i dokazali da možemo. Imamo jedan dan da se pripremimo za Norvešku, a to će biti puno teže nego danas, rekao je Marko Mamić nakon teške pobjede protiv Bjelorusije 25-23.

Marko je od Červara dobio 38 minuta na terenu, zabio je pet golova iz sedam udaraca i bio igrač utakmice.

- Znali smo i sami da ne smijemo juriti. Protiv Norvežana i Francuza će biti drugačije, to su dvije najbolje ekipe na svijetu. Norvežani su u ovih par godina izrasli u jednu od najboljih momčadi svijeta, imaju mladu ekipu, sistem koji je odličan, igraju pravi moderan rukomet. Moramo se samo smiriti i posložiti do kraja i bit će to u redu - priča Mamić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ivan Stevanović na golu je proveo 42 minute, no ponovno to nije bio Stivi kakvog želimo. Imao je pet obrana uz 24 posto.

- Bilo je teško, nismo se odvojili kad smo trebali, primili smo dva, tri glupa gola s igračem više. Nažalost mi ne možemo drugačije nego ovako. Nadamo se da će dvorana biti puna za Norvešku. Oni igraju predivan rukomet, bit će nam još teže nego danas, a mi ćemo se morati ubrzati - kaže Stevanović.

Marino Marić upao je u sastav umjesto Buntića.

- Danas je bilo jako teško, kad god smo se trebali odvojiti, desila se neka glupost, pogreška... Moramo bolje raditi na lakim golovima, no čini mi se da obrana dobro stoji. Trebaju nam ti laki golovi jer se napad puno troši. Nadam se da ćemo podići nivo igre i izgledati puno bolje - kaže Marić te otkriva zašto Hrvatska nije igrala brže danas:

- Desilo se par situacija da Jakov prima loptu, a to nije planirano, pa smo radije onda išli na sigurniji napad. I zato nam fali Duvnjak, on je majstor za tu tranziciju. Igra nije bila blistava, moramo se dizati i moramo potaknuti ljude da nam budu podrška, da se Arena napuni do zadnjeg mjesta. Nakon švedske se desio psihološki pad za sve nas, no vraćamo se.

Sad je na redu Norveška.

- Igrali smo puno s njima u zadnje vrijeme. Znamo što očekivati, bit će to jako visok tempo, moramo se adaptirati na tu situaciju i napravit neku ideju kako će to izgledati.

Luka Cindrić ponovno je imao velikih problema sa 6-0 obranom, teško je nalazio rupu u bjeloruskoj zoni.

- Drama? Mi valjda ne možemo bez drame. Nije bilo lako no pokazali smo karakter na kraju. Emotivno smo se potrošili protiv Šveđana i nije nam bilo lako igrati.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Cindrić je igrao stalno u napadu, u obrani je ipak malo odmarao, no za njegov stil igre svježina je jako važna.

- Jesam li trebao manje igrati? Nezgodno pitanje, no imamo širinu da ovakve utakmice moramo dobivati. Imali smo pet razlike i trebali smo tada prelomiti utakmicu i otići na 7-8 razlike.

Cindra je vukao do zadnje sekunde.

- Nisam bio nervozan na kraju, nema kod mene tako. Imam pozitivne misli i uvijek razmišljam da ću zabiti idući gol. Navijači? Dvorana nije bila puna, ali valjda će doći na Norvešku i Francusku. Treba nam njihova pomoć. Vjerojatno im Bjelorusija nije bila zanimljiva. Usporedba? U Splitu je bilo savršeno, nikad tamo prije nisam igrao, ali sam se oduševio. Bit će bolje i u Zagrebu - kaže Cindrić.

Na tribini Arene Zagreb bio je i kapetan.

- Da, Duvnjak nas je gledao s tribina. Čekamo ga, nadamo se da će se vratiti, no na prvom mjestu je zdravlje. Dobro bi nam došao, ali ako se ne vrati, morat ćemo bez njega.

U subotu ćemo gledati okršaj dva fantastična srednja vanjska, Sagosen - Cindrić.

- Sagosen je jako dobar igrač, puno odlučuje kod Norvežana u napadu. No, imaju oni širinu u napadu, brzu loptu, strašnu tranziciju... Naš povratak u obranu mora biti puno bolji protiv njih. Malo nam fale i ti neki laki golovi iz tranzicije. Dogovorili smo se da ćemo igrati plitko 6-0 i puštati udarce iz vana jer imaju i dobrog pivota. Dobro smo to odigrali i mislim da danas možemo biti zadovoljniji obranom.

Hrvoje Horvat ne može biti zadovoljan izvedbom igrača.

- Znali smo da ćemo biti u grču, nije izgledalo dobro, no iščupali smo tu pobjedu nekako. Tranzicija nam je patila, no mene brine što smo primili puno golova iz brzog centra. Znamo da će nam Norveška i Francuska raditi upravo to, stalno gurati loptu u leđa. Istina, puno bi nam značilo da se i Arena napuni, treba nam svaka pomoć.

O slabo popunjenoj Areni pričao je i Igor Vori.

- Mislim da je na nas utjecao i faktor selidbe, iz jedna manje dvorane došli smo u ogromnu. Malo navijača? Pa, zagrijavaju se tu u Zagrebu, baš kao i mi. Teško je bilo, no lijepo je kad ne igraš dobro, a pobijediš. Nekako smo se iščupali, ali barem smo pokazali karakter u tim teškim trenucima. Igramo s tim nekim grčem, jer nam je sad svaka utakmica zapravo eliminacijska.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Igor Karačić pri dolasku u Zagreb poželio je punu Arenu, no želja mu se nije ispunila.

- Znali smo da dvorana neće biti puna, rekli su nam to prije utakmice. Iskreno, kad smo izašli van i vidjeli polupraznu dvoranu, bili smo malo potišteni. Baš sam bio u 'downu'.

Utjecalo je to i na igru.

- Igrali smo s velikim grčem, problem je u našim glavama, nepotrebna je bila ova dekoncentracija i skoro nam se to obilo o glavu.

Cindrić je pronašao razlog za polupraznu Arenu.

- Mi smo vjerojatno zeznuli. Trebali smo pobijediti Šveđane i igrati tek u subotu, vjerojatno je ljudima ovaj četvrtak prebrzo došao.

- Sutra kad se probudim bit će mi lakše jer znam da smo osvojili dva boda. Trebali smo prije prelomiti tekmu, otići na 6-7 prednosti i to završiti - rekao je Stepančić koji također smatra da su oni krivi za polupraznu Arenu:

- Ma, ljudi su očekivali da ćemo igrati u subotu pa su i kupili karte za to, ovako im je bilo teško promijeniti planove.

Čupić: Trebalo nam je ovo da nas prodrma

- Vodili smo cijelu utakmicu tri, četiri, pet golova razlike. Na kraju je njihov golman obranio neke šuteve, došli su u egal. Teška drama, ali bodovi su tu i to je najvažnije. Možda nam je trebala ovakva utakmica da nas prodrma. Norvežani su totalno drugačiji tip protivnika i siguran sam da ćemo biti spremni - rekao je Ivan Čupić, koji je ostao bez učinka.

- Izgleda da ne možemo bez drame. Dobro smo kontrolirali utakmicu, a na kraju si nismo smjeli dopustiti ovo da nam ne bi to ugrozilo neke stvari koje planiramo. Šteta što nismo odradili to kako spada te zadnje minute. Vidi se da je ostao nekakav grč od Švedske, ali najvažnije je da smo ovo dobili i sad kreće ono pravo - dodao je Čupić.

