Britanac se naklonio Čiliću: 'Malo tko me ovako nadigrao'

Bilo je to kao u najboljim danima. Torpediranje winnera, servisi, šetao je nemoćnog Jacka Drapera s jedne na drugu stranu. Četvrti tenisač svijeta koji je imao priliku iz prve ruke uvjeriti se u klasu neuništivog Marina Čilića (36).

Hrvatski tenisač šokirao je englesku publiku izbacivši njihov prvi reket iz drugog kola Wimbledona (6-4, 6-3, 1-6, 6-4). Bilo je to tenisko predavanje od dva i pol sata, pokazao je Marin svu raskoš svog talenta s kojim je onomad došao do trećeg mjesta na ATP ljestvici i trofeja na US Openu. Bez obzira što je deklasirao ljubimca domaće publike, navijači su mu klicali i divili se njegovim majstorskim potezima.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

A to je na kraju napravio i sam Draper koji je pokazao kako se treba ponašati svaki sportaš pa i u ovakvim teškim trenucima. Nakon meča se naklonio našem tenisaču.

- Iskreno, ove godine sam jako razočaran svojom igrom na travi. Nisam se osjećao dobro kao na zemlji ili tvrdoj podlozi. Pritisak? Ma kakav pritisak, ispao sam od boljeg igrača. On je godinama bio među najboljih deset na svijetu. Uvijek je bio netko tko je jednostavno bio ultimativni profesionalac i može igrati nevjerojatno. Ne igram s puno ljudi na Touru koji me ovako izdominiraju i doslovno mi uzmu reket iz ruke - kazao je Draper.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Marinu je ovo bila prva TOP 5 pobjeda na travi u karijeri! Do meča protiv Drapera bio je na omjeru 0-9, ali uspio je i to apsolvirati. Pokazao je fenomenalnu formu na prethodna dva meča, a nadamo se da će to demonstrirati i protiv Jaumea Munara koji ga čeka u drugom kolu.