Britanski mediji: Hajdukovog Sigura želi engleski drugoligaš

Hajdukov Niko Sigur završio je nastup na Svjetskom prvenstvu nakon što je Kanada ispala s turnira. Hajdukov as privukao je svojim igrama pažnju engleskog Wolverhampton Wanderersa. Kako navodi britanski Sky Sports, Wolvesi su ponovno zainteresirani za Hajdukova igrača te bi za Sigurove usluge mogli platiti odštetu od oko tri milijuna eura.

Wolvesi su ispali iz engleske Premier lige i u novoj sezoni će se boriti u Championshipu, a u Siguru vide kvalitetno pojačanje.

#Wolves remain keen on Niko Sigur after his impressive performances for #Canada at #WorldCup. #wwfc had a look at him back in January. Could cost around £2.5m from #HajdukSplit. Good player. https://t.co/OzHTtF6aQx pic.twitter.com/FuPF7y48C1 — Lyall Thomas (@SkySportsLyall) July 6, 2026

- Wolvesi jako žele Sigura iz Hajduka. Ovaj 22-godišnjak je impresionirao na SP-u, a osobito u porazu od Maroka. Očekivana cijena je negdje oko tri milijuna eura - navodi britanski medij.

Foto: MARIA LYSAKER

Sigur je na Poljud došao prije četiri godine, a od tada je nastupio 98 puta. Njegovim nastupima na Svjetskom prvenstvu, splitski klub je profitirao. Fifa klubovima čiji igrači nastupaju na Mundijalu isplaćuje naknade.

Prema pravilima Fife, isplaćuje se oko 5.000 dolara dnevno, oko 4400 eura, za svakog igrača koji je na reprezentativnim obvezama, u to se uračunava i vrijeme provedeno na pripremama.

