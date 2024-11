Britanski mediji: Luka Modrić se nije kukao i žalio kao Ronaldo...

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u petom kolu Lige nacija, a u odigranom na Hampden Parku u Glasgowu momčad Zlatka Dalića pobijedila je sa 1-0 Škotska golom Johna McGinna u 86. minuti. A Hrvatska je cijelo drugo poluvrijeme odigrala s igračem više zbog crvenog kartona Petra Sučića u 44. minuti...

- Prije nekoliko tjedana Cristiano Ronaldo je kukao i žalio se na južnoj strani Glasgowa. Ovoga je puta još jedna globalna nogometna ikona otišla "raskrvavljena nosa" zbog Škotske. Luka Modrić nije vrištao i derao se poput Ronalda, to nije njegov stil, ali Hrvatska nije bila sretna što u prvom dijelu nije došla do gola. Sučićevo isključenje uznemirilo je obično mirnog Zlatka Dalića, koji se prepirao sa sucima na poluvremenu. Možda bolje da je hrvatski trener usmjerio ljutnju na vlastitog igrača - piše Guardian.

Foto: Andrew Milligan

Najpopularnije škotske novine Daily Record nahvalile su kapetana "vatrenih" Modrića, ali istaknule i kako nema mjesta za raspravu oko Sučićeva isključenja.

- Gosti su imali iskrivljeno mišljenje o crvenom kartonu za Petra Sučića, ali nema mjesta za raspravu. Golman Craig Gordon bio je tako zauzet u drugom poluvremenu da je mogao postati odbojkaški igrač, a Ben Doak dao je Gvardiolu, igraču od 90 milijuna eura, probleme na desnoj strani. A bilo je nečeg dirljivog u gledanju Modrića kako vjeruje u nepravdu na terenu. Da, to je gospodin Modrić, kralj Real Madrida, kojeg mnogi smatraju najvećim veznjakom ove ere. I dalje mu je stalo do pobjeda. Ovaj 39-godišnjak uopće nije izgubio želju za ovom predivnom igrom i još uvijek napada svaku loptu za svoju zemlju. Bila je to teška noć za legendu koja je bila svjetla točka za Hrvatsku. To je dokazao sjajnim dodavanjem za Pašalića.

Foto: Andrew Milligan

Remi drži Škotsku živom u borbi za četvrtfinale Lige nacija.

- Hrvati su ušli u utakmicu s jasnom namjerom. Gordon je obranama spašavao Škotsku, koja je preuzela kontrolu nakon crvenog kartona Sučiću. Pobjeda protiv Hrvatske drži nas živima u A Ligi nacija, a pobjeda protiv Poljske može nas odvesti u četvrtfinale ili playoff - zaključio je Sky Sports.