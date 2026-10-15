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HAJDUK O DIVLJAŠTVU TORCIDE 'Ispričavamo se. Ne želimo da nas Europa po ovome pamti...'

Piše 24sata,
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HAJDUK O DIVLJAŠTVU TORCIDE 'Ispričavamo se. Ne želimo da nas Europa po ovome pamti...'
Zbog bakljade prekinuta utakmica između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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HAJDUK - AJAX 2-1 Bakljada i topovski udari zamalo su bacili Hajdukovu veliku pobjedu nad Ajaxom u sjenu, a klub se hitno ispričao svima i priznao odgovornost

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Nakon sramotnih scena i prekida zbog bakljade i topovskih udara u 75. minuti utakmice protiv Ajaxa (2-1), koji je potrajao 15 minuta i prijetio je konačan prekid, time i gubitak bodova i puno teža kazna, oglasili su se iz službenog Hajduka priopćenjem u kojem se ispričavaju navijačima, javnosti, Uefi i Ajaxu zbog toga čina.

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Foto: Tomislav Gabelić/24sata

"Hajduk uvijek stoji iza navijača koji su mu bezrezervna podrška i vjetar u leđa svih ovih godina. Navijača koji daju krila momčadi kad je najteže. Ali kada se dogode situacije poput današnje, dužni smo ispričati se onima koji su došli na stadion bodriti momčad koja se nakon 16 godina vratila u europska natjecanja te tisućama njih pred malim ekranima koji su svjedočili povijesnoj pobjedi protiv Ajaxa.

Ispričavamo se i organizatoru natjecanja te vodstvu i igračima Ajaxa koji su svjedočili scenama po kojima ne želimo da nas Europa pamti. Hajduk je napravio sve što je mogao i morao, prema propisima UEFA-e, ali unatoč svim naporima koje smo uložili dogodilo se ono s čime nismo ponosni, ali spremni smo snositi odgovornost kao Klub.

Ova velika i značajna pobjeda momčadi ne smije ostati u sjeni događaja za koje se nadamo da se više neće ponavljati. Zato apeliramo na sve da i dalje budu snažna podrška Klubu i igračima koji su zaslužili igrati pred punim tribinama, u atmosferi kakvu samo navijači Hajduka znaju prirediti."

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Komentari 40
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