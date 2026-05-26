Obavijesti

Sport

Komentari 0
KOMEMORACIJA

Brojni igrači Hajduka oprostili su se od legendarnog Ive Bege: 'Nenormalno je volio ovaj klub'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Brojni igrači Hajduka oprostili su se od legendarnog Ive Bege: 'Nenormalno je volio ovaj klub'
5
Split: Komemoracija za Ivu Begu održana na Poljudu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Nismo svi legende, niti možemo biti, ali Ivo je bio legenda Hajduka u pravom smislu te riječi. Imao je osobnost duhovitog čovjeka, stalno je bio nasmijan. Nenormalno je koliko je on volio Hajduk..."

Admiral

Mnogi igrači svih generacija Hajduka došli su danas u kinodvoranu na Poljud, u kojoj je održana komemoracija za preminulog suigrača, kolegu i prijatelja Ivu Begu. Od Šurjaka, Ivkovića, Matkovića i Rožića, preko Gudelja, Dražića, Primorca, Vulića, Pralije, Miladina, Đolonge, Vukasa, Deranje, do Kalika, Durdova... Svi su došli se došli pokloniti i odati posljednju počast, izraziti sućut obitelji, prije svih sinu Vinku koji dugi niz radi u Hajdukovoj akademiji...

Split: Komemoracija za Ivu Begu održana na Poljudu
Split: Komemoracija za Ivu Begu održana na Poljudu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Opraštamo se od čovjeka koji nije bio samo igrač, nego i veliki karakter, čovjeka koji je bio dio Hajduka u iskonskom značenju te riječi. Ivo Bego pripadao je generaciji igrača i ljudi koji su znali što ovaj grb znači. Bio je simbol otpora, simbol poštenja i vjernosti. Njegov odlazak nije gubitak samo za njegovu obitelj i prijatelje, nego i za cijelu hajdučku obitelj. Šjor Ivo, hvala vam za sve što ste bili i što ste ostavili iza sebe, uspomena na vas živjet će u generacijama koje dolaze – kazao je predsjednik uprave Hajduka Ivan Bilić.

Split: Komemoracija za Ivu Begu održana na Poljudu
Split: Komemoracija za Ivu Begu održana na Poljudu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U ime brojnih suigrača od pokojnog Bege se oprostio Ante Zonzi Ivković, koji je u emotivnom govoru ispričao nekoliko sličica iz njegovog života i s terena:

- Otišao je prvenstveno čovjek. Nismo svi legende, niti možemo biti, ali Ivo je bio legenda Hajduka u pravom smislu te riječi. Imao je osobnost duhovitog čovjeka, pogledajte fotografije, on je stalno nasmijan. Nenormalno je kako je on volio Hajduk, ali ne samo on i njegova braća Boran i Zvonimir, nego i cijela njegova obitelj. On bi se potukao s dragim Bogom ako je to u interesu Hajduka. I svi su ga poštovali, posebno je bio drag Soldi, Vinku Cuzziju, Bajdi Vukasu... Ivo je bio hrvatski orijentiran, sjećam se kad smo išli na turneju u Australiju 1986. godine u Beogradu su nas htjeli iskrcati, ali je Ivo uzeo putovnicu i rekao: "Ja idem sam". Uvijek je branio suigrače i Hajduk, i danas kad se opraštamo od njega možemo samo zaželjeti da će njegov duh biti trajno iznad murve na Starome placu i ovdje, iznad stadiona.

Split: Komemoracija za Ivu Begu održana na Poljudu
Split: Komemoracija za Ivu Begu održana na Poljudu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ivo Bego rođen je 23. veljače 1937. godine u Splitu, cijelu igračku karijeru proveo je u bilom dresu, od 1955. do 1965. godine te je upisao 253 nastupa i postigao 14 golova. Prije dvije godine dodijeljen mu je i "Trofej Fabjan Kaliterna", nagrada za životno djelo za rad u splitskom sportu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata
VOZNI PARK NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a mi smo zavirili kakve se 'zvijeri' kriju u njihovim garažama. Zlatko Dalić i dalje je vjeran svom BMW-u kojeg je dobio prije deset godina
FOTO 'Vatreni' na okupljanje u zvijeri od 200.000 eura. Kreće akcija SP, evo tko je sve stigao
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO 'Vatreni' na okupljanje u zvijeri od 200.000 eura. Kreće akcija SP, evo tko je sve stigao

Vatreni se okupili u Zagrebu, započele pripreme za Svjetsko prvenstvo! Dalić ima samo sedmoricu igrača na prvom treningu, a konačan popis šalje Fifi do 1. lipnja
FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru, sad je zasjala na izboru Miss Universe
BIVŠA GLASNOGOVORNICA

FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru, sad je zasjala na izboru Miss Universe

Monika Vojvodić (25), bivša košarkašica, Miss turizma, prva pratilja na Miss Universe i uspješna poslovna žena: "Što god mi život pruži, ja ću to uzeti. Za mene je izlazak iz zone komfora svakodnevica", kaže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026