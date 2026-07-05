Brojni 'vatreni' su ovog ljeta pred transferom: Como Baturinu ne pušta ispod 80 mil. eura?!

Norveški sudac Espen Eskas, tehonologija i sporne odluke još će danima biti glavna tema razgovora u našoj domovini. Teško je preboljeti kad na takav način ispadneš sa Svjetskog prvenstva, ali imamo i velikog razloga za optimizam. Ovaj turnir je pokazao da su mladići spremni preuzeti odgovornost i postati nositelji pa će, vjerujemo, i nakon odlaska naših senatora reprezentacija biti na dobrom putu. I, nadamo se, ostati u krugu potencijalnih kandidata za medalju na velikim natjecanjima.

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Prije svega, to se odnosi na Petra Sučića (22) i Martina Baturinu (23), koji su odigrali turnir za pamćenje. Bez veznjaka Intera već dvije godine ne možemo zamisliti prvu postavu, no sad je i igrač Coma na svjetskoj pozornici dokazao svoju klasu. Preporodio se kod trenera Cesca Fabregasa, igra nogomet života, a od njegova nastupa na Mundijalu mogao bi profitirati i njegov klub.

Interes je sve veći, ponude pljušte, no cijena je drastično skočila. Como je navodno već odbio 55 milijuna eura od neimenovanog engleskog kluba, a za njega se sad raspituju Bayern, Aston Villa i Tottenham. Talijani su im izričito poručili, ponudite 80 milijuna eura i vaš je.

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ovoga ljeta pomama vlada za našim reprezentativcima pa je tako još ranije Rangers za šest milijuna eura kupio golmana Ivora Pandura (26), a Tottenham je za 53 milijuna eura prodao Brightonu našeg dijamanta Luku Vuškovića (19), koji je postao drugi najskuplji hrvatski nogometaš u povijesti.

Ako Luka Modrić ode, lider našeg veznog reda trebao bi postati Petar Sučić. Inter je svjestan da je u njemu dobio jackpot, kupili su ga od Dinama za tek 15 milijuna eura, a njegova vrijednost je u međuvremenu otišla u nebo. Upiti za njega uvijek postoje, no ne postoji iznos za koji bi ga Inter pustio. U njemu vide vođu za budućnost.

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pred transferom je i Toni Fruk (25), koji nije odigrao niti minutu na Mundijalu. Čini se kako je došao trenutak za odlazak iz Rijeke s kojom je prošle godine osvojio dvostruku krunu. Predsjednik Damir Mišković inzistirao je na tome da Fruk bude najveći izlazni transfer u povijesti kluba, no čini se kako se to ipak neće dogoditi. Za njega je zainteresiran francuski prvoligaš Paris FC, koji nudi sedam milijuna eura.

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Lovro Majer (28) nije bio dio reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, ali ako pronađe klub u kojem će opet biti nositelj, mogao bi se već u rujnu vratiti na popis. Wolfsburg je ispao iz Bundeslige i sprema rekonstrukciju momčadi kako bi srezao troškove. Najveću plaću ima baš Majer pa je jasno da je transfer najbolje rješenje za obje strane. Ponuda ne manjka, žele ga Ajax, Zenit, Leipzig, Monza. A Franjo Ivanović (22), koji je u Benfici grijao klupu prošle sezone, pred odlaskom je u Galatasaray. Bit će itekako prometno ovog ljeta što se tiče hrvatskih nogometaša, a ovo je tek početak. Dug je prijelazni rok i svašta se može dogoditi.