Obavijesti

Sport

Komentari 0
MATEO MARAŠ

Brončani as otkrio: Pohvalio bih jadnog Rasmusa Boysena! A žao mi je što se politika umiješala...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 3 min
Brončani as otkrio: Pohvalio bih jadnog Rasmusa Boysena! A žao mi je što se politika umiješala...
4
Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Žao mi je što je takav sportski uspjeh zasjenila politika, kojoj nema mjesta u sportu. Mi u svlačionici slušamo navijačke pjesme, ne samo Thompsona - rekao je Mateo Maraš u razgovoru za Net.hr

Admiral

Prošlo je skoro tjedan dana od kada je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Naši rukometaši su odradili sve dočeke u Zagrebu i rodnim gradovima, a pripreme za nastavak klupske sezone već su krenule. Slučaj je to i kod Matea Maraša koji se vratio u Pariz gdje igra za PSG, ali dojmovi s prvenstva još se nisu slegli što je otkrio u intervjuu za Net.hr

POGLEDAJTE GALERIJU:

Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman
30
Foto: zeljko Lukunic /PIXSELL

Zadnju medalju na Europskim prvenstvima Hrvatska je osvojila prije šest godina, a prošle godine na Svjetskom prvenstvu izabranici Dagura Sigurdssona došli su do finala.

- Mnogi su možda mislili da je ono srebro bilo slučajnost jer smo igrali kod kuće. Ova medalja je potvrda da to nije tako - izjavio je Maraš u intervju za Net.hr

Puno prašine tijekom prvenstva podigao je novinar Rasmus Boysen koji je uoči turnira bio uvjeren kako Hrvatska neće konkurirati u osvajanju odličja na Euru. 

- Mislim da su se svi uhvatili tog jadnog Rasmusa Boysena, koga bi ja kao novinara, iskreno, pohvalio. Rasmus Boysen je jedan od rijetkih rukometnih novinara koji je toliko dobro upućen u sva zbivanja u rukometu - rekao je Maraš. 

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva
Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon osvajanja brončane medalje bio je organiziran doček na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Rukometaši su zahtijevali da na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Međutim, doček je prvo bio otkazan, da bi ga na kraju organizirala Vlada Republike Hrvatske. 

- Mi smo jednostavno radili samo svoj posao i nismo htjeli da se politika miješa i umiješa u sport, doček, Thompson, ovo ili ono. Politika i sport ne bi se trebali miješati. Žao mi je što je takav sportski uspjeh zasjenila politika, kojoj nema mjesta u sportu. Mi u svlačionici slušamo navijačke pjesme, ne samo Thompsona. Drago mi je da je na kraju sve prošlo u najboljem redu i da je hrvatski narod mogao uživati - zaključio je Maraš u intervjuu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo je odustao od Jagušića? Bogojević ide iz Rijeke, ali ostaje u HNL-u
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo je odustao od Jagušića? Bogojević ide iz Rijeke, ali ostaje u HNL-u

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Zbogom holivudski dome! Ivica Zubac iznenada seli iz luksuzne vile u Los Angelesu
NAPUŠTA SUNČANU OAZU

FOTO Zbogom holivudski dome! Ivica Zubac iznenada seli iz luksuzne vile u Los Angelesu

Ivica Zubac sa suprugom i djetetom morat će napustiti luksuznu vilu koju je kupio u Los Angelesu. Novi dom promaći će u Indianapolisu gdje će igrati za Pacerse
FOTO Ovako je Zagreb prije 24 godine dočekao Janicu Kostelić nakon četiri medalje na Igrama
SJEĆATE LI SE?

FOTO Ovako je Zagreb prije 24 godine dočekao Janicu Kostelić nakon četiri medalje na Igrama

Više od 150.000 ljudi stiglo je na Trg bana Josipa Jelačića 25. veljače 2002. kako bi pozdravilo Janicu Kostelić, koja se sa Zimskih olimpijskih igara u Salt Lake Cityju vratila s četiri zlata i srebrom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026