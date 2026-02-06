Brončani as otkrio: Pohvalio bih jadnog Rasmusa Boysena! A žao mi je što se politika umiješala...

Prošlo je skoro tjedan dana od kada je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Naši rukometaši su odradili sve dočeke u Zagrebu i rodnim gradovima, a pripreme za nastavak klupske sezone već su krenule. Slučaj je to i kod Matea Maraša koji se vratio u Pariz gdje igra za PSG, ali dojmovi s prvenstva još se nisu slegli što je otkrio u intervjuu za Net.hr.

Zadnju medalju na Europskim prvenstvima Hrvatska je osvojila prije šest godina, a prošle godine na Svjetskom prvenstvu izabranici Dagura Sigurdssona došli su do finala.

- Mnogi su možda mislili da je ono srebro bilo slučajnost jer smo igrali kod kuće. Ova medalja je potvrda da to nije tako - izjavio je Maraš u intervju za Net.hr.

Puno prašine tijekom prvenstva podigao je novinar Rasmus Boysen koji je uoči turnira bio uvjeren kako Hrvatska neće konkurirati u osvajanju odličja na Euru.

- Mislim da su se svi uhvatili tog jadnog Rasmusa Boysena, koga bi ja kao novinara, iskreno, pohvalio. Rasmus Boysen je jedan od rijetkih rukometnih novinara koji je toliko dobro upućen u sva zbivanja u rukometu - rekao je Maraš.

Nakon osvajanja brončane medalje bio je organiziran doček na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Rukometaši su zahtijevali da na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Međutim, doček je prvo bio otkazan, da bi ga na kraju organizirala Vlada Republike Hrvatske.

- Mi smo jednostavno radili samo svoj posao i nismo htjeli da se politika miješa i umiješa u sport, doček, Thompson, ovo ili ono. Politika i sport ne bi se trebali miješati. Žao mi je što je takav sportski uspjeh zasjenila politika, kojoj nema mjesta u sportu. Mi u svlačionici slušamo navijačke pjesme, ne samo Thompsona. Drago mi je da je na kraju sve prošlo u najboljem redu i da je hrvatski narod mogao uživati - zaključio je Maraš u intervjuu.