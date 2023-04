Brončani hrvač: Konačno je bio i taj dan. Medalja je za sve nas

Hrvatski hrvački reprezentativac Filip Šačić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 82 kg grčko-rimskim načinom na Europskom prvenstvu u Zagrebu.

Šačić, 28-godišnji član HK "Sesvetski Kraljevec", pobijedio je za broncu Moldavca Mihaila Bradua s 5-4.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Poštovanje svima, moje ime je Filip Šačić i osvojio sam brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Imam već tri peta mjesta sa Europskih i Svjetskih prvenstava. Jednostavno, danas je bio taj dan. Božja pomoć, pomoć publike, pomoć svih vas koji su tu u reprezentaciji. Moje žene, djeteta, obitelji i svih iz kluba. Hvala im svima na pomoći. Ovo je medalja za sve nas - rekao je nakon sjajnog uspjeha hrvatski hrvač.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Bradu je vodio s 4-0 do same završnice i činilo se da je poraz neminovan. No, desetak sekundi prije kraja Sačić je napravio čudesan preokret, te s dva "podizanja" skupio pet bodova i pobijedio na oduševljenje navijača u zagrebačkoj Areni.

Jedini je Hrvat koji je stigao do borbe za medalju na Europskom prvenstvu.

