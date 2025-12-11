Obavijesti

Sport

Komentari 1
POVRATAK DOMA

Brončani 'vatreni' vraća se kući, pokušat će probuditi Osječane

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Brončani 'vatreni' vraća se kući, pokušat će probuditi Osječane
Cardiff: Utakmica skupine D kvalifikacija za UEFA Euro 2024, Wales - Hrvatska | Foto: Tim Goode/PIXSELL

Hrvatski nogometaš koji je trenutačno bez kluba i u procesu oporavka od ozljede prednjih križnih ligamenata pojačat će redove Osijeka u zimskom prijelaznom roku. Zadnji put igrao je za Leganes u veljači protiv Valencije

Bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji član Osijeka Borna Barišić (33) vratit će se u rodni grad u zimskom prijelaznom roku. Zadnji put igrao je za Leganes i u debiju doživio tešku ozljedu koljena. Debitirao je 9. veljače na Mestalli protiv Valencije, ali nakon samo 10 minuta ozlijedio je prednje križne ligamente. Lijevi bek je pri kraju oporavka i izgledno je kako ćemo ga ponovno na nogometnim terenima HNL-a gledati početkom 2026. godine. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Osijek-Istra 1-5 02:07
Osijek-Istra 1-5 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Osijek je trenutačno u velikoj rezultatskoj krizi; zadnji put pobijedili su 28. rujna Goricu (2-1), a od tada su odigrali devet utakmica te šest puta gubili i tri puta odigrali neriješeno. Pretposljednji su u HNL-u s 12 bodova koliko ima i zadnji Vukovar, a kap koja je prelila čašu bio je teški poraz u nedjelju od Istre (5-1). U momčadi je potrebna promjena, navijači su na Opus Areni iskazali nezadovoljstvo sa Željkom Sopićem i klubom, a kraj crnog niza nije na vidiku.

Transfer Barišića, koji je prethodno igrao za Osijek od 2013. do 2015. te od 2016. do 2018. godine, donio bi klubu potrebnog lidera koji je dobro upoznat s okolinom. U svojoj karijeri igrao je još za Rangerse, Dinamo, Trabzonspor i Lokomotivu, nastupio je za 'vatrene' 35 puta i osvojio broncu u Katru prije tri godine.

Najbolji nogomet igrao je u Škotskoj gdje je za klub iz Glasgowa nastupio 236 puta, zabio 10 golova i 54 puta asistirao. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 600 tisuća eura, ali s obzirom da je bez kluba došao bi u Osijek bez odštete. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
FOTO Tetovaže domaćih i stranih nogometnih zvijezda: Čavao, svoj lik, brat pa i bivša supruga
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Tetovaže domaćih i stranih nogometnih zvijezda: Čavao, svoj lik, brat pa i bivša supruga

Od hrvatskih nogometaša vjerojatno je najpoznatija tetovaža Marcela Brozovića koji je tetovirao bombu na vratu. Međutim, nije on jedini, Vrsaljko je napravio nekoliko tetovaža, imaju ih Ćorluka i Lovren...
Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti
ZOVU JE HULK

Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti

Izrazito je popularna na društvenim mrežama. Samo na Instagramu prati je gotovo dva milijuna ljudi. Ima tu i osuda i negativnih komentara. Rusku bodibildericu Vladislavu zbog fizičke građe zovu Hulk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025