Brončani 'vatreni' vraća se kući, pokušat će probuditi Osječane

Bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji član Osijeka Borna Barišić (33) vratit će se u rodni grad u zimskom prijelaznom roku. Zadnji put igrao je za Leganes i u debiju doživio tešku ozljedu koljena. Debitirao je 9. veljače na Mestalli protiv Valencije, ali nakon samo 10 minuta ozlijedio je prednje križne ligamente. Lijevi bek je pri kraju oporavka i izgledno je kako ćemo ga ponovno na nogometnim terenima HNL-a gledati početkom 2026. godine.

Osijek je trenutačno u velikoj rezultatskoj krizi; zadnji put pobijedili su 28. rujna Goricu (2-1), a od tada su odigrali devet utakmica te šest puta gubili i tri puta odigrali neriješeno. Pretposljednji su u HNL-u s 12 bodova koliko ima i zadnji Vukovar, a kap koja je prelila čašu bio je teški poraz u nedjelju od Istre (5-1). U momčadi je potrebna promjena, navijači su na Opus Areni iskazali nezadovoljstvo sa Željkom Sopićem i klubom, a kraj crnog niza nije na vidiku.

Transfer Barišića, koji je prethodno igrao za Osijek od 2013. do 2015. te od 2016. do 2018. godine, donio bi klubu potrebnog lidera koji je dobro upoznat s okolinom. U svojoj karijeri igrao je još za Rangerse, Dinamo, Trabzonspor i Lokomotivu, nastupio je za 'vatrene' 35 puta i osvojio broncu u Katru prije tri godine.

Najbolji nogomet igrao je u Škotskoj gdje je za klub iz Glasgowa nastupio 236 puta, zabio 10 golova i 54 puta asistirao. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 600 tisuća eura, ali s obzirom da je bez kluba došao bi u Osijek bez odštete.