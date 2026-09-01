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I DALJE JE SLOBODAN

Brozović odbio Real Madrid, sad 'važe' između milijuna i Serie A?

Piše Jakov Drobnjak,
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Brozović odbio Real Madrid, sad 'važe' između milijuna i Serie A?
Foto: IMAGO/NAUSHAD/IMAGOSPORT
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Brozović je odbio Real, Mourinho nije pomogao, a Fiorentina i Al-Ittihad sad love njegov potpis

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Marcelo Brozović i dalje je bez kluba nakon završetka suradnje s Al Nassrom, a posljednjih sati pojavilo se nekoliko mogućih opcija za nastavak njegove karijere. Jedna od njih bio je i Real Madrid, no prema informacijama talijanskog novinara Andree Losapija, ta priča nije dobila sretan završetak.

Losapio je objavio kako je Real pokušao dovesti 33-godišnjeg hrvatskog veznjaka kao slobodnog igrača. Madridski klub i Brozović ipak nisu uspjeli postići dogovor, unatoč tome što je Jose Mourinho pokušao osobno posredovati. Portugalski trener telefonski je kontaktirao bivšeg igrača Intera, no ni njegov poziv nije doveo do dogovora.

Brozović je tako i dalje bez angažmana, ali čini se da na ponude neće morati dugo čekati. Fiorentina se u međuvremenu nametnula kao jedan od ozbiljnijih kandidata za njegovo dovođenje. Talijanski klub već razgovara s hrvatskim veznjakom i pokušava ga privoljeti na povratak u Serie A, no pregovori još nisu zaključeni. Navodi se kako mu je Fiorentina ponudila oko 2,5 milijuna eura, a Brozović je odgovorio protuponudom.

Povratak u Italiju za Brozovića bi značio ponovno otvaranje jednog od najvažnijih poglavlja njegove karijere. U Serie A proveo je gotovo desetljeće, a posebno se afirmirao u Interu, za koji je nastupao od 2015. do 2023. godine. Također, Tuttomercatoweb navodi da je Al-Ittihad spreman ponuditi Brozoviću godišnju plaću blizu deset milijuna eura. Tako da je Brozović još uvijek na vagi.

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