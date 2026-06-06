Marcelo Brozović bi se iduće sezone mogao vratiti u Europu. Ugovor s Al Nassrom traje mu do kraja lipnja, a onda postaje slobodan igrač. Dogovora o produljenju ugovora nema
Brozović sve bliže Europi? Pred kraj je ugovora, žele ga Turci...
Čini se kako je epizoda Marcela Brozovića (33) na Bliskom istoku došla kraju. Nakon što je napokon s Al Nassrom postao prvak, tamošnji mediji pišu da je dao zeleno svijetlo za transfer i povratak u Europu. Također, navodi se kako pregovori hrvatskog veznjaka i Al Nassra oko novog ugovora nisu uspjeli te će vjerojatno Brozović nastaviti svojim putem.
Turski portal Fanatik piše kako se najviše za Brozovića zainteresirao Bešiktaš. Hrvatskom igraču ugovor s Al Nassrom ističe zadnji dan lipnja te, ako ne dođe do produljenja, postaje slobodan igrač. Upravo u tome Bešiktaš vidi priliku kako bi tako iskusnog igrača doveo besplatno. U Brozoviću vide pravog lidera koji bi osnažio vezni red.
Za Al Nassr je Brozović odigrao 124 utakmice i zabio osam golova, a tome dodao 23 asistencije. Podsjetimo, prije odlaska u Saudijsku Arabiju Brozović je bio neizostavan kotačić moćnog Intera s kojim postao prvak Italije te osvojio dva Kupa. Tako bi se bivši reprezentativac mogao vratiti u Europu, a nije mali broj klubova koji bi ga htjeli u svojim redovima.
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