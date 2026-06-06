Brozović sve bliže Europi? Pred kraj je ugovora, žele ga Turci...

Čini se kako je epizoda Marcela Brozovića (33) na Bliskom istoku došla kraju. Nakon što je napokon s Al Nassrom postao prvak, tamošnji mediji pišu da je dao zeleno svijetlo za transfer i povratak u Europu. Također, navodi se kako pregovori hrvatskog veznjaka i Al Nassra oko novog ugovora nisu uspjeli te će vjerojatno Brozović nastaviti svojim putem.

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Turski portal Fanatik piše kako se najviše za Brozovića zainteresirao Bešiktaš. Hrvatskom igraču ugovor s Al Nassrom ističe zadnji dan lipnja te, ako ne dođe do produljenja, postaje slobodan igrač. Upravo u tome Bešiktaš vidi priliku kako bi tako iskusnog igrača doveo besplatno. U Brozoviću vide pravog lidera koji bi osnažio vezni red.

Za Al Nassr je Brozović odigrao 124 utakmice i zabio osam golova, a tome dodao 23 asistencije. Podsjetimo, prije odlaska u Saudijsku Arabiju Brozović je bio neizostavan kotačić moćnog Intera s kojim postao prvak Italije te osvojio dva Kupa. Tako bi se bivši reprezentativac mogao vratiti u Europu, a nije mali broj klubova koji bi ga htjeli u svojim redovima.