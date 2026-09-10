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I DALJE BEZ KLUBA

Brozović sve dalje od Europe, pregovara s prvakom Katra?

Piše Jakov Drobnjak,
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Brozović sve dalje od Europe, pregovara s prvakom Katra?
Foto: IMAGO/Maciej Rogowski/IMAGOSPORT
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Brozović je sve bliže novom klubu. Katarski Al Sadd pregovara s Hrvatom, a detalji ugovora još se dorađuju

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Marcelo Brozović (33) i dalje je bez kluba. Još se nigdje nije skrasio nakon što mu je na kraju prošle sezone istekao ugovor s Al Nassrom, za vrijeme prijelaznog roka spominjao se povratak u Europu, no mediji iz Katra javljaju da je to sve dalje od realizacije. Kako piše katarski Winwin porta, Brozović je u pregovorima s tamošnjim klubom Al Saddom.

Friendly game between Al-Nassr Football Club and Rio Ave FC
Foto: IMAGO/Maciej Rogowski/IMAGOSPORT

Navodi se kako je preostalo je uskladiti financijske detalje, ali i definirati Brozovićevu ulogu u momčadi. Dogovor bi tako uskoro mogao biti i službeno zaključen. Isti izvor demantira i ranije napise o navodnoj ponudi saudijskog Al-Ahlija. Podsjetimo, Brozovića se povezivalo s Juventusom i Fiorentinom, no ništa se konkretno nije ostvarilo.

Al Sadd je aktualni prvak Katra te je rekordnih 19 puta osvajao naslov. Za vjerovati je da bi dobio veću plaću od one koju bi dobio u klubovima talijanske lige, ali službeno se još ništa ne zna. 

Brozović je svoju posljednju sezonu u Saudijskoj Arabiji zaključio na najbolji mogući način, osvajanjem prvenstva. Al-Nassr je u dramatičnoj završnici sezone 2025./2026. završio na vrhu ljestvice, s dva boda više od Al-Hilala, čime je nakon sedam godina ponovno postao prvak. Hrvatski veznjak pritom je ostao važan dio momčadi i u svojoj posljednjoj sezoni. Tijekom tri godine u saudijskom prvenstvu skupio je 87 nastupa, uz šest golova i 17 asistencija.
 

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