Bruno Goda: Večeras ćemo se malo opustiti, a onda pripreme za nastavak HNL-a i finale Kupa

Bruno Goda rotira se s Perezom Vinlofom na mjestu lijevog beka u Dinamu, a na utakmici protiv Varaždina ušao je u igru u 56. minuti. Nakon dvoboja je podijelio svoja razmišljanja.

- Stvarno smo sretni i ponosni na ono što smo postigli ove sezone. Proslavili smo pobjedu s navijačima i u svlačionici. Večeras ćemo se malo opustiti, a onda nas čeka nastavak sezone i finale Kupa - započeo je Goda.

- Možda je u jednom trenutku u sezoni izgledalo kao da smo u krizi, ali mi smo se skupili kao ekipa i izgurali taj period. Mislim da se to sada vidi.

Kao i Luka Stojković, i Goda ističe poraz od Istre 1961 kao prijelomnicu sezone.

- Ključan trenutak je bio nakon Istre i zimske pripreme koje smo jako dobro odradili. Tamo smo postali još bolja klapa. Da je utakmica s Genkom bila dva, tri tjedna prije možda bi to bilo drugačije - rekao je i dodao:

Dinamo je i prije početka utakmice s Varaždinom postao prvak, a Goda je opisao što se događalo u svlačionici.

- Dečki koji igraju su se normalno spremali za utakmicu, a mi ostali smo gledali na televiziji. Kasnije smo si svi međusobno čestitali. Sigurno je to utjecalo na početak utakmice, ali u nastavku smo pokazali zašto smo prvaci.

Dinamo do kraja sezone čekaju četiri prvenstvene utakmice i finale Kupa protiv Rijeke.

- Velika je želja završiti sezonu s dvostrukom krunom. Dobro ćemo se spremiti za finale Kupa - kaže Goda i opisuje koji mu je bio najdraži, a koji najteži trenutak sezone.

- Najdraži trenutak sezone mi je titula prvaka Hrvatske, a žalim Genk koji nam je jako teško pao. Dali smo sve od sebe, malo nas je dijelilo od toga da prođemo. Najbitnije nam je bilo prvenstvo i drago mi je da smo pehar vratili kući gdje pripada - zaključio je lijevi bek Dinama.