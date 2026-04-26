Ove je sezone Stojković odigrao 38 utakmica i zabio 11 golova, uz isto toliko asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura
Stojković: Ostajem li u Dinamu? Razmišljam samo o finalu Kupa
Dinamo je osigurao novi naslov hrvatskog prvaka, a u slavljeničkom raspoloženju je pobijedio Varaždin 2-1 na Maksimiru. Dojmove je nakon utakmice podijelio Luka Stojković.
Prvi dojmovi i emocije?
- Presretan sam, matematički smo osigurali prvenstvo. S obzirom na prošlu sezonu, emocije su prelijepe.
Jedan ste od rijetkih koji ste bili ovdje i lani? Kad pogledate unatrag godinu dana, jeste li od prvog dana vjerovali da se naslov može vratiti na Maksimir?
- Naravno, a vjerovali smo i prošle sezone, ali splet okolnosti nije nam išao na ruku. Svake godine se pripremamo za naslov prvaka, a ove smo godine to i ostvarili.
Bila je dobra odluka ostati u Dinamu?
- Naravno, nisam želio otići.
Gdje ćete biti u lipnju/srpnju?
- Koncentriran sam samo na Dinamo i na finale Kupa.
Ključan moment bio je u Puli kad ste izgubili 2-1. Da vam je netko rekao da ćete danas biti u ovoj poziciji, što biste mu rekli?
- Ono je bila jako teška utakmica za nas, pogotovo jer smo dominirali cijelu utakmicu. Nakon te utakmice smo se skupili i vjerovali da ćemo doći do ovoga.
Koji vam je najdraži trenutak sezone, a koji najteži?
- Najteži poraz od Istre, to je bila prekretnica sezone, a najdraži ovaj sad. Presretan sam.
Danas na tribinama najčešće nose dres Stojkovića?
- Presretan sam radi toga ha ha.
Kolika vam je želja i glad da osvojite dvostruku krunu?
- To nam je primarni cilj, okrećemo se Kupu i to nam je utakmica sezone.
Kolika će biti glad u preostale četiri utakmice do kraja?
- Kad igrate u Dinamu morate svaku utakmicu ići na pobjedu.
Osjećate li da se vratila kemija između navijača i igrača, ljudi i kluba?
- Osjeti se, lijepo je biti u takvom okruženju gdje te podržavaju.
Vidite li se u Dinamu i iduće sezone?
- Trenutačno samo razmišljam o finalu Kupa - zaključio je Stojković.
