Stojković: Ostajem li u Dinamu? Razmišljam samo o finalu Kupa

Dinamo je osigurao novi naslov hrvatskog prvaka, a u slavljeničkom raspoloženju je pobijedio Varaždin 2-1 na Maksimiru. Dojmove je nakon utakmice podijelio Luka Stojković.

Prvi dojmovi i emocije?

- Presretan sam, matematički smo osigurali prvenstvo. S obzirom na prošlu sezonu, emocije su prelijepe.

Jedan ste od rijetkih koji ste bili ovdje i lani? Kad pogledate unatrag godinu dana, jeste li od prvog dana vjerovali da se naslov može vratiti na Maksimir?

- Naravno, a vjerovali smo i prošle sezone, ali splet okolnosti nije nam išao na ruku. Svake godine se pripremamo za naslov prvaka, a ove smo godine to i ostvarili.

Bila je dobra odluka ostati u Dinamu?

- Naravno, nisam želio otići.

Gdje ćete biti u lipnju/srpnju?

- Koncentriran sam samo na Dinamo i na finale Kupa.

Gorica i Dinamo sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ključan moment bio je u Puli kad ste izgubili 2-1. Da vam je netko rekao da ćete danas biti u ovoj poziciji, što biste mu rekli?

- Ono je bila jako teška utakmica za nas, pogotovo jer smo dominirali cijelu utakmicu. Nakon te utakmice smo se skupili i vjerovali da ćemo doći do ovoga.

Koji vam je najdraži trenutak sezone, a koji najteži?

- Najteži poraz od Istre, to je bila prekretnica sezone, a najdraži ovaj sad. Presretan sam.

Danas na tribinama najčešće nose dres Stojkovića?

- Presretan sam radi toga ha ha.

Kolika vam je želja i glad da osvojite dvostruku krunu?

- To nam je primarni cilj, okrećemo se Kupu i to nam je utakmica sezone.

Kolika će biti glad u preostale četiri utakmice do kraja?

- Kad igrate u Dinamu morate svaku utakmicu ići na pobjedu.

Osjećate li da se vratila kemija između navijača i igrača, ljudi i kluba?

- Osjeti se, lijepo je biti u takvom okruženju gdje te podržavaju.

Vidite li se u Dinamu i iduće sezone?

- Trenutačno samo razmišljam o finalu Kupa - zaključio je Stojković.

Ove je sezone Stojković odigrao 38 utakmica i zabio 11 golova, uz isto toliko asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura.