Bruno Marić analizirao suđenje derbija: Erceg može platiti misu

Bruno Marić (52), bivši hrvatski prvoligaški sudac, VAR instruktor, predsjednik sudačke komisije pa kontrolor, koji je zbog pritisaka prvenstveno iz Hajduka podnosio ostavke jednu za drugom proteklih godina, na privatnom profilu na Instagramu analizirao je suđenje Matea Ercega iz Benkovca u derbiju Hajduka i Dinama (0-2).

Daruvarski umirovljeni sudac oglasio se u dva navrata, na poluvremenu i na kraju utakmice. Ovo je napisao na odmoru:

"Oni koji su priželjkivali dobar nogometni derbi još uvijek ne mogu biti zadovoljni kvalitetom igre, ali oni koji su očekivali dobru izvedbu sudačkog tima svakako mogu biti zadovoljni. Izdvojit ćemo nekoliko situacija:

* 13. minuta - nema kaznenog udarca za Dinamo i odluka je ispravna.

* 24. minuta - start igrača Hajduka broj 10 (Livaja) bez lopte. Ukoliko se sudac odlučio da u ovoj situaciji neće posegnuti za javnom opomenom, tada je svakako morao verbalnim i svima jasnim upozorenjem dati do znanja da ovakvi startovi bez lopte neće biti tolerirani.

* 38. minuta - start igrača Dinama broj 36 (Dominguez). Ovu odluku potrebno je sagledati u svjetlu prekršaja iz 13. minute, kada je sudac postavio kriterij za dodjeljivanje javnih opomena.

*45+2. minuta - ispravno dosuđena opomena igraču Dinama zbog preoštrog starta. Treba naglasiti da su igrači obje ekipe pomogli sudačkom timu korektnom igrom - Hajduk je počinio tri, a Dinamo šest prekršaja. Time suci nisu imali težak zadatak, iako derbi uvijek nosi dodatni izazov.

Na kraju utakmice, opomene pojedinačno neću komentirati, osim u slučaju da se radilo o propuštenoj drugoj javnoj opomeni ili uistinu neprihvatljivo izostavljenoj disciplinskoj mjeri."

Po završetku utakmice, uz pjesmu "Croatio, iz duše te ljubim" u storyju je napisao:

"Kada mogu započeti svoj osvrt rečenicom uspješan nastup sudačkog tima - ja sam najsretniji! Nekoliko spornih situacija ću rastumačiti vrlo jasno:

* 48. minuta - nema kaznenog udarca za Hajduk.

* 62. minuta - nema kaznenog udarca za Hajduk.

* 58. minuta - pogrešna opomena kapetanu Dinama.

* 64. minuta - obavezna opomena igraču Hajduka (u ovoj situaciji sudac nije sudio ni prekršaj).

Iako sam rekao da neću analizirati opomene, ove dvije opomene smatram bitnima za vođenje utakmice. Sudac je pustio puno sjajnih prednosti, ali i nekoliko nepotrebnih i riskantnih!

Sudačkom timu olakšana je bila zadaća jer je bila potpuna dominacija jedne ekipe, pa nije bilo puno vatre na terenu. Još jednom čestitam sudačkom timu, a Mateo Erceg sutra može platiti misu u Benkovcu jer ovakav miran derbi nismo dugo imali (naravno, zasluge idu i sudačkom timu, ali i trenutnoj međusobnoj atmosferi između klubova!)."

Foto: Instagram

Foto: Instagram