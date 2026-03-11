Brutalan napad bivše zvijezde Tottenhama: 'Tudor je jedan od najlošijih trenera! Dosta s*anja'

Bivši napadač Tottenhama, Egipćanin Mido (43), žestoko je napao privremenog trenera Igora Tudora i upravu kluba, traži trenutačne ostavke. Provala bijesa uslijedila je nakon katastrofalnog poraza Spursa od Atletico Madrida 5-2 u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka.

'Jedan od najgorih trenera na svijetu'

Mido, koji je za klub iz sjevernog Londona igrao od 2005. do 2007., nije birao riječi u objavi na X-u. Kritizirao je odluku o postavljanju hrvatskog stručnjaka na klupu. Smatra da je Tudor jedan od najlošijih trenera te da osoba koja ga je dovela mora također snositi posljedice.

​- Svatko tko je imenovao Tudora mora dobiti otkaz jer sam siguran da ga nikad nije gledao dok je vodio Juventus!! On je jedan od najlošijih trenera na svijetu! Bez taktike, bez plana igre i s nula vještina u upravljanju igračima!

Dodao je kako se Tudor ne zna nositi s pritiskom ni s medijima.

​- Molim vas, dajte mu otkaz danas, ne sutra!! Nema više vremena za ova s*anja... klub ne zaslužuje ovo s*anje! - poručio je Mido.

Kap koja je prelila čašu

Tudor je preuzeo klupu Spursa sredinom veljače nakon otkaza Thomasu Franku, s ciljem da osigura ostanak u Premier ligi. Međutim, rezultati su postali katastrofalni. U četiri utakmice pod njegovim vodstvom, Tottenham je zabilježio četiri poraza i primio čak 14 golova. Poniženje protiv Atletica bilo je kap koja je prelila čašu. Tudor je šokirao sve odlukom da na gol stavi mladog Antonina Kinskog, koji je zatim s dvije velike pogreške kumovao ranom vodstvu Španjolaca. Češkog golmana izvadio je iz igre nakon samo 17 minuta, a Tudor ga prilikom izlaska nije ni pogledao ni utješio, što su mnogi bivši igrači i analitičari nazvali "sramotnim".