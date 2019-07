Brutalan UFC 239: Askren pao u 5 sekundi, Jonesa su iznosili

Strepio je Jones, ali je nakon podijeljene sudačke odluke ipak čuo kako Bruce Buffer viče 'and still' i ponosno digao ruke, ali i zapljeskao odličnom Brazilcu Thiagu Santosu koji je zadobio naklonost jednog suca, ali više nije uspio. No, glavni događaj večeri pomalo je ostao u sjeni sjajnih izvedbi Jorgea Masvidala i Amande Nunes koji su brutalno nokautirali svoje protivnike.

Znao je Jon Jones kako će se morati paziti 'divljeg' Santosa čiji bi ga nekontrolirani udarci mogli pomalo i iznenaditi. U najavi borbe 'Bones' je rekao kako bi Santosa mogli koštati 'veliki mišići' u borbi za pojas koja traje pet rundi te da će on biti taj koji će biti bolji kako borba odmiče, ali Santos je bio odličan protivnik.

Brazilcu 'nešto puklo' u koljenu početkom druge runde

Od samog početka pokazao je Brazilac svoju taktiku i pokušao lomiti prvaka čvrstim low i middle kickovima, a svoju je priliku vidio i u brzim ručnim tehnikama. To je odlično radio u prvoj rundi pa je Jones u jednom trenutku izgubio i gumu za usta, no Brazilac tad nije krenuo u akciju već je pričekao kao gospodin. Nakon prve runde sve je bilo otvoreno.

U drugoj se rundi dogodio možda i ključni trenutak borbe. Santos je promašio jedan low kick, koljeno je otišlo u 'prazni zamah' i nakon toga Brazilac je četiri runde s vremena na vrijeme propadao oslanjajući se na lijevu nogu u kojoj je očito nešto otišlo, vjerojatno ligamenti koljena. No, i takav je bio vrlo opasan za prvaka. Izgledalo je tada kako bi to moglo biti malo nategnutih dva puta po 10-9 za Santosa i vrijeme da Jones krene prema naprijed.

Ali znali su u kutu prvaka kakvo je stanje sa Santosovim koljenom te je Jones pokušavao napadati ranjenu lijevu nogu, a lijepo je pogodio i jedno leteće koljeno kojim je pao preko Brazilca. Ubrzo se pridigao i nastavio raditi u svojoj najboljoj rundi. 'Sjeo' je i jedan lakat koji je napravio porezotinu na glavi Santosa, ali nije to bilo ništa ozbiljnije osim malog krvarenja. U međuvremenu je Santos i dalje lupao low kickove i sa ozlijeđenom nogom, a zadebljanje se počelo nazirati na butini prvaka.

U četvrtoj rundi mnogo je udaraca promašio Jones, ali je opet bio bolji od Brazilca koji se silno trudio. Jones je u prošloj obrani titule pobijedio Anthonyja 'Lionhearta' Smitha, ali taj bi nadimak nakon ove borbe odlično stajao i Brazilcu Santosu. Petu je rundu otvorio Santos kojemu su prošla dva odlična direkta, ali 'spužva' Jones sve je udarce lagano 'upio'. Nakon toga je nožnom tehnikom opet namučio Brazilca i prepustio odluku sucima.

Bruce Buffer ušao je u ring i krenuo čitati rezultate. Prvi sudac 48-47 za Santosa, drugi sudac 48-47 za Jonesa. Napetost je rasla, komentatori nisu izostavili mogućnost pobjede Santosa jer su se u najmanju ruku u zadnje vrijeme davale pobjede borcima koji su bili puno lošiji od danas odličnog Thiaga Santosa, ali borba je ipak otišla na stranu Jona 'Bonesa' Jonesa, odlučio je tako zadnji sudac također sa 48-47.

Poslije meča Jones je jedva napustio oktogon, od silnih low kickova i očitog problema i sve veće otekline na nozi prvak nije mogao hodati već ga su ga do svlačionice praktički nosili njegovi treneri.

Nunes u 'Holly stilu' nokautirala Holm, 'ulični borac' Masvidal u elementu

Co-main event bio je pravi uvod u glavnu borbu. Amanda Nunes je protiv Holly Holm branila naslov pero kategorije koji je osvojila pobjedom protiv jedne od najboljih borkinja današnjice, Cris Cyborg. Holm je dobila priliku za napad na titulu nakon poraza od Cyborg, ali protiv Nunes je završila kao i Cyborg.

Amanda Nunes još je jednom pokazala nadmoć. Krenula je jakim udarcima u noge i tijelo Holm, ali Amerikanka je par puta odlično uzvratila. Nešto niža Brazilka nije imala problema ni s high kickovima, a jedan je takav doletio 50 sekundi prije kraja prve runde. Desna noga i Holm je 'zaspala', podsjetilo je to upravo na potez kojim je Holm nokautirala Rondu Rousey.

Foto: USA Today Sports

Nunes je tako nastavila dominaciju u pero kategoriji i najavila mogući dulji ostanak pojasa u njezinom vlasništvu.

Jorge Masvidal nakon brutalnog nokauta protiv Darrena Tilla ovaj je put postavio letvicu još više! Donedavno najbolji borac izvan UFC-a Ben Askren u ovu je borbu ušao nakon pobjede protiv Lawlera u meču u kojem je pokazao kako ima tvrdu bradu i dobro se snalazi pod teškim napadima, a njegov klinč je nevjerojatan, ali protiv Masvidala 'zaspao' je praktički da meč nije ni počeo.

Foto: Reuters

Runda je krenula, a Masvidal je, baš kao na ulici, krenuo atraktivnim letećim koljenom. Askren nije dobro pogledao što se događa, spustio je glavu i imao namjeru odmah srušiti Masvidala u klinč, ali to nije uspio jer je Jorgeovo koljeno praktički paraliziralo i onesvijestilo nemoćnog Askrena. Dobio je Ben još dva udarca u glavu u nesvijesti, a sudac je tada prekinuo meč. Nevjerojatan nokaut 'uličnog borca'!

Foto: Reuters Foto: Reuters

Blachowicz udario Rockholda u potiljak pa pobijedio, Chiesa rutinski protiv Sancheza

Luke Rockhold neće po dobrome pamtiti svoj debi u poluteškoj kategoriji. Nekad prvak srednje divizije u posljednje vrijeme nije bio sasvim svoj i u posljednje tri borbe dva puta je gubio teškim nokautom, a i u četvrtoj borbi nije bolje prošao. Blachowicz je nastavio svoj put prema napadu na naslov prvaka.

No, dobro je u borbu krenuo Rockhold udarcima u tijelo Blachowicza koji odgovara solidnim koljenom i pokušajem spuštanja u giljotinu. Udarao je low Kickove Rockhold, ali na kraju runde ozbiljno ga je uzdrmao kružni udarac u potiljak na samom kraju runde. Malo je zateturao Rockhold i nakon odmora između rundi više nije bio isti.

Nakon nešto manje od dvije minute malo se 'zaboravio' Rockhold, ostavio je čisti prolaz Blachowiczu tijekom jedne izmjene udaraca, a lijevi kroše poljskog borca bio je koban za Amerikanca. Prije borbe imao je teške najave Luke, ali Poljak ga je dobro prizemljio. Što će biti dalje s karijerom bivšeg prvaka srednje divizije još nije poznato.

Večer su otvorili vječni Diego Sanchez i 'novi' velteraš Michael Chiesa. Sanchez je prije ove borbe napustio dvoranu u kojoj treniraju Holm i Jones jer mu kako kaže nisu pridavali dovoljno pažnje prije ove borbe. S druge pak strane Chiesa je nakon dva poraza u lakoj stigao u velter diviziju i to otvorio pobjedom.

Chiesa je od starta koristio sve svoje prednosti i bio bolji u stojci i daleko bolji u klinču od svog protivnika. Sanchez se nije predavao, ali sve je tri runde odnio Chiesa i dobro počeo svoj put u velteru.

Nekoliko se puta u posljednje vrijeme dogodilo da su ljudi požalili što su ostali budni zbog UFC-a, ali ovaj događaj nije razočarao. 'Budni' su gledali jedan od najboljih evenata u povijesti organizacije, a oni koji to nisu neka pogledaju snimke - neće požaliti.

Rezultati UFC-a 239

Jon Jones def. Thiago Santos by split decision (48-47 x2, 47-48)

Amanda Nunes def. Holly Holm by TKO at 4:10 of round 1

Jorge Masvidal def. Ben Askren by KO at :05 of round 1

Jan Blachowicz def. Luke Rockhold by KO at 1:39 of round 2

Michael Chiesa def. Diego Sanchez by unanimous decision (30-26 x3)