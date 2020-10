Brutalno! Uspavao ga s jednim od najboljih nokauta ikad...

<p>UFC je i ovog vikenda održao priredbu, i to na Fight Islandu, a iako nismo gledali po imenima toliko jake borbe, kvalitete je i više nego bilo! A dogodio se možda i najbolji nokaut u povijesti UFC-a!</p><p>U jednoj od uvodnih borbi borili su se Amerikanac <strong>Joaquin Buckley i Impa Kasanganay</strong>, a Buckley je slavio nevjerojatnim potezom.</p><p>Išao je napasti Kasanganaya lijevom nogom, no Kasanganay je uhvatio njegov udarac, držao mu nogu i imao ga namjeru baciti. Dok ga je držao za nogu, Buckley je skočio i iz okreta ga pogodio desnom nogom u glavu za čudesan nokaut!</p><p>- To je možda najluđi nokaut ikad - rekao je bivši teškaški prvak Daniel Cormier.</p><p>Buckley je ovom pobjedom stigao do 11. pobjede u 14. borbi karijere, a čelnik UFC-a Dana White rekao je kako je Buckley trebao dobiti sav novac predviđen za bonuse tu večer.</p><p>Video pronađite <a href="https://twitter.com/ufc/status/1315066583962849283?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1315066583962849283%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.index.hr%2Fclanak.aspx%3Fid%3D2220884" target="_blank">OVDJE</a>.</p>