Brz oporavak Zvereva nakon operacije: Već hoda bez štaka

Njemački tenisač Alexander Zverev odbacio je štake te hoda bez njih nakon što je obavio operaciju desnog skočnog zgloba neposredno nakon Roland Garrosa.

Podsjetimo kako se Zverev teško ozlijedio tijekom polufinalnog meča na pariškom Grand Slam turniru protiv kasnijeg pobjednika Rafaela Nadala. Naknadne pretrage su pokazale kako su mu tom prilikom popucala sva tri lateralna ligamenta te se podvrgnuo operativnom zahvatu.

Sam zahvat, kao i oporavak, prolaze dobro te je sam tenisač najavio kako je moguć njegov nastup na US Openu, posljednjem Grand Slam turniru godine, koji se igra u New Yorku od 29. kolovoza do 11. rujna. No, sam je Zverev naglasio da je još daleki put do takve mogućnosti.

„Na US Open ću doći i igrati jedino ako osjećam kako mogu osvojiti trofej. To bi trebalo značiti da sam maksimalno spreman za svih sedam mečeva. Sigurno neću doći u New York, a osjećam kako bih mogao dobiti samo meč ili dva. Šansa za nastup postoji, US Open nisam izbrisao iz svojih planova“, rekao je aktualni olimpijski pobjednik i drugi tenisač s ATP ljestvice.

