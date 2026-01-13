Obavijesti

Sport

Komentari 0
UOČI GRAND SLAMA

Brzo donesite jogurt! Meksička tenisačica izgorjela na suncu u Australiji, pogledajte joj leđa...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Brzo donesite jogurt! Meksička tenisačica izgorjela na suncu u Australiji, pogledajte joj leđa...
Foto: Instagram

Meksička tenisačica, Renata Zarazua Ruckstuhl, na Instagramu je objavila sliku svojih leđa koja su potpuno crvena od sunca. Brzo će to morati sanirati jer ju čekaju pripreme za Australian Open

Admiral

Uskoro nas očekuje Australian Open. Mnoge zvijezde već su stigle u Australiju kako bi odradile pripremne turnire, a neki tenisači i tenisačice igraju kvalifikacije kako bi ušli u glavni ždrijeb, koji će biti 18. siječnja. U Australiji je sada ljeto i temperature su jako visoke, a i sunce opasno "prži". To je iskusila i jedna Meksikanka.

Meksička tenisačica, Renata Zarazua Ruckstuhl (28), na Instagramu je podijelila kako je opasno australsko sunce. Tamo je ljeto i temperature su paklene, a Meksikanka je trenirala s premalo zaštitne kreme i bez adekvatnog pokrivala. Leđa su joj potpuno crvena od sunca i morat će to brzo sanirati kako bi mogla nastaviti pripreme za prvi Grand Slam 2026. godine. Na koži su joj vidljivi i kružni tragovi od čašica za piling, koje sportaši koriste za poboljšanje cirkulacije i ublažavanje napetosti.

- Australsko sunce nije šala - napisala je na Instagramu.

Foto: Instagram

Prošle godine Zarazua je izazvala senzaciju u teniskom svijetu: na US Openu je iznenađujuće pobijedila pobjednicu Australian Opena Madison Keys (30) u tri seta. Opekline od sunca ili ne – stvari postaju ozbiljne za Zarazuu u srijedu. Sada 84. igračica svijeta suočit će se s Amerikankom Ivom Jović (18) u osmini finala Hobart Internationala. Turnir koji se smatra zagrijavanjem za Australian Open u Melbourneu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko je Zubčićeva zaručnica Ana? 'Ne želim da me djevojka ispituje zašto nisam kod kuće'
ZALJUBLJENI PAR

FOTO Tko je Zubčićeva zaručnica Ana? 'Ne želim da me djevojka ispituje zašto nisam kod kuće'

Zubčić je oduvijek bio tajanstven kada je riječ o djevojci Ani Vukoji, tek tu i tamo objavi zajedničku fotografiju na društvenim mrežama. Ona je trenirala ritmičku gimnastiku i završila Kineziološki fakultet u Zagrebu, a Filipa zna podržati i na utrkama.
UŽIVO Transferi: Spursi 'ukrali' transfer drugom Premierligašu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Spursi 'ukrali' transfer drugom Premierligašu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Olimpijka iz Splita postala je učiteljica, a srce joj je ukrao odbojkaš koji igra za Hrvatsku
RANO MORALA U MIROVINU

FOTO Olimpijka iz Splita postala je učiteljica, a srce joj je ukrao odbojkaš koji igra za Hrvatsku

Ana Đerek, bivša olimpijska gimnastičarka, zamijenila je sportsku opremu školskom pločom! Nakon ozljeda i medalja, sada uči djecu engleski jezik u Splitu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026