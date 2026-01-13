Meksička tenisačica, Renata Zarazua Ruckstuhl, na Instagramu je objavila sliku svojih leđa koja su potpuno crvena od sunca. Brzo će to morati sanirati jer ju čekaju pripreme za Australian Open
Brzo donesite jogurt! Meksička tenisačica izgorjela na suncu u Australiji, pogledajte joj leđa...
Uskoro nas očekuje Australian Open. Mnoge zvijezde već su stigle u Australiju kako bi odradile pripremne turnire, a neki tenisači i tenisačice igraju kvalifikacije kako bi ušli u glavni ždrijeb, koji će biti 18. siječnja. U Australiji je sada ljeto i temperature su jako visoke, a i sunce opasno "prži". To je iskusila i jedna Meksikanka.
Meksička tenisačica, Renata Zarazua Ruckstuhl (28), na Instagramu je podijelila kako je opasno australsko sunce. Tamo je ljeto i temperature su paklene, a Meksikanka je trenirala s premalo zaštitne kreme i bez adekvatnog pokrivala. Leđa su joj potpuno crvena od sunca i morat će to brzo sanirati kako bi mogla nastaviti pripreme za prvi Grand Slam 2026. godine. Na koži su joj vidljivi i kružni tragovi od čašica za piling, koje sportaši koriste za poboljšanje cirkulacije i ublažavanje napetosti.
- Australsko sunce nije šala - napisala je na Instagramu.
Prošle godine Zarazua je izazvala senzaciju u teniskom svijetu: na US Openu je iznenađujuće pobijedila pobjednicu Australian Opena Madison Keys (30) u tri seta. Opekline od sunca ili ne – stvari postaju ozbiljne za Zarazuu u srijedu. Sada 84. igračica svijeta suočit će se s Amerikankom Ivom Jović (18) u osmini finala Hobart Internationala. Turnir koji se smatra zagrijavanjem za Australian Open u Melbourneu.
