Brzo donesite jogurt! Meksička tenisačica izgorjela na suncu u Australiji, pogledajte joj leđa...

Uskoro nas očekuje Australian Open. Mnoge zvijezde već su stigle u Australiju kako bi odradile pripremne turnire, a neki tenisači i tenisačice igraju kvalifikacije kako bi ušli u glavni ždrijeb, koji će biti 18. siječnja. U Australiji je sada ljeto i temperature su jako visoke, a i sunce opasno "prži". To je iskusila i jedna Meksikanka.

Meksička tenisačica, Renata Zarazua Ruckstuhl (28), na Instagramu je podijelila kako je opasno australsko sunce. Tamo je ljeto i temperature su paklene, a Meksikanka je trenirala s premalo zaštitne kreme i bez adekvatnog pokrivala. Leđa su joj potpuno crvena od sunca i morat će to brzo sanirati kako bi mogla nastaviti pripreme za prvi Grand Slam 2026. godine. Na koži su joj vidljivi i kružni tragovi od čašica za piling, koje sportaši koriste za poboljšanje cirkulacije i ublažavanje napetosti.

- Australsko sunce nije šala - napisala je na Instagramu.

Foto: Instagram

Prošle godine Zarazua je izazvala senzaciju u teniskom svijetu: na US Openu je iznenađujuće pobijedila pobjednicu Australian Opena Madison Keys (30) u tri seta. Opekline od sunca ili ne – stvari postaju ozbiljne za Zarazuu u srijedu. Sada 84. igračica svijeta suočit će se s Amerikankom Ivom Jović (18) u osmini finala Hobart Internationala. Turnir koji se smatra zagrijavanjem za Australian Open u Melbourneu.