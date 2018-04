Bucksi slavili pred Clintonom: Mama, a tko je ovaj čovjek?

Dario Šarić i njegovi suigrači još će se načekati prije no što krenu u drugi krug doigravanja. Phila je svoj posao završila još u noći na srijedu i od tada odmaraju, uživaju u velikom uspjehu i pripremaju taktiku za svog idućeg protivnika. A njega će saznati tek nakon sedme utakmice između Bostona i Milwaukeeja.

Noćas su slavili Bucksi na svom terenu 97-86 i tako seriju odveli do sedme utakmice, koja je na rasporedu u noći na nedjelju u Bostonu. Sinoć je Buckse do pobjede predvodio ponovno sjajni Giannis Antetokounmpo s 31 košem i 14 skokova. Priključili su mu se Khris Middleton sa 16 koševa i pet skokova te Malcolm Brogdon sa 16 koševa i šest skokova.

A glavna zvijezda ove utakmice ipak nije bio fantastični Grk već bivši predsjednik na tribinama. Bill Clinton došao je u dvoranu pogledati kako Bucksi seriju odvode u 'majstoricu' i odmah zainteresirao navijače. Naravno, neki od njih poželjeli su se i fotografirati s njim pa je majka jedne curice odlučila svoje potomke slikati s jednim od najpopularnijih američkih predsjednika. Djevojčica se namjestila, bacila lažni smješak, a onda kad je Bill već otišao pitala majku: Tko je to? Je li to Trump?

