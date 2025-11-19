'Budali s kišobranom' presudila Hrvatska, a sad i ovogodišnja senzacija kvalifikacija za SP

Engleski nogometni stručnjak Steve McClaren (64) podnio je ostavku na dužnost izbornika Jamajke nakon što nije uspio izboriti izravni plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedećeg ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

U zadnjem kolu skupine B zone CONCACAF Jamajka je trebala pobjedu na svom terenu protiv Curacaa kako bi osvojila prvo mjesto i izravni plasman na SP, no susret je završio rezultatom 0-0. Curacao je izborio svoj povijesni prvi plasman na SP, dok će Jamajka morati u Interkontinentalne kvalifikacije u ožujku.

Foto: Gilbert Bellamy

Jamajka je tijekom dvoboja tri puta pogađala okvir gola no nije uspjela pronaći put do mreže i gola koji bi ih odveo na njihovo drugo SP u povijesti. Jedini nastup Jamajka je upisala u Francuskoj 1998.

- Ponekad je najbolja stvar koju vođa može napraviti je ta da prepozna kada je potreban novi glas, nova energija i drugačija perspektiva kako bi momčad krenula naprijed, rekao je McClaren koji je ovdašnjoj javnosti najpoznatiji kako engleski izbornik iz kvalifikacija za EURO 2008. na koji se Engleska nije plasirala nakon što je u zadnjem kolu na Wembleyju izgubila od Hrvatske sa 2-3.

Bivši izbornik Engleske dobio je nadimak od Daily Maila nakon debakla protiv Hrvatske 21. studenog 2007. godine. Engleska je na Wembleyju izgubila od 'vatrenih' 2-3 i s tim porazom oprostila od nastupa na Euru 2008.

Foto: Scott Coleman/IPA Sport / ipa-ag

Jamajka će u Interkontinentalnim kvalifikacijama pokušati izboriti SP u konkurenciji Nove Kaledonije, Bolivije, DR Konga, Iraka i Surinama. Na tablici su završili drugi s 11 bodova, a Curacao je prvi s bodom više. Svoj put prema Svjetskom prvenstvu iz te skupine završili su Trinidad i Tobago te Bermudi.