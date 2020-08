Budicin: Trebat će vremena da mi se sve ovo posloži u glavi...

<p>Nakon što je u srijedu i službeno potvrđen za trenera nogometaša Istre 1961, Fausto Budicin je na konferenciji za novinare održanoj u Puli kazao kako mu je cijela ova situacija još jedna velika nepoznanica te kako će mu trebati malo vremena da si sve to posloži u glavi.</p><p>- Bilo je neformalnih upita nakon prve kvalifikacijske utakmice između Orijenta i Istre 1961, uslijedilo je razdoblje pauze, a prvi službeni kontakt dogodio se prije par dana. Sve je ovo meni još uvijek jedna velika nepoznanica i veliki izazov i trebat će malo vremena da si sve to posložim u glavi - priča Fausto.</p><p>- Imao sam prije prvog treninga sastanak s ljudima koji su ovih 15-20 dana podmetnuli leđa i odradili prva dva kola te su mi oni prenijeli svoje utiske o igračima, u kakvom su stanju i kako su radili, informacije koje će mi malo olakšati prilagodbu na novu sredinu - rekao je Budicin na njegovom prvom predstavljanju u Puli.</p><p>Podsjetivši kako je odrastao u Istri, Budicin je priznao kako u klubu ima određenih problema i na igračkom kadru, ali i u okruženju.</p><p>- Vjerujem da ćemo zajedničkim radom uspjeti to prebroditi. Bolje igre i rezultati na terenu bit će veća mogućnost da napravimo bolju atmosferu oko kluba- istaknuo je Budicin dodavši kako je upoznat s igračkim kadrom jer je, kako je rekao, 'skautirao cijelu momčad Istre 1961 pred kvalifikacije'.</p><p>- Znam otprilike kvalitetu igrača koji su ostali u klubu po završetku sezone i to će mi znatno olakšati posao. Istra 1961 je moj klub i nadam se da ću se uspješno nositi s njime. Ne bih htio ništa predviđati i prognozirati jer je prerano za donošenje bilo kakvih zaključaka no svjestan sam da nema vremena za kukanje i traženje alibija već treba napraviti najbolje što se može - poručio je novi trener Istre 1961 Fausto Budicin.</p>