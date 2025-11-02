Kad se Žanamari utegne u tajice i stavi rukavice: Tko je za boks?

Žanamari Perčić nerijetko na društvenim mrežama objavljuje sadržaj o sportskom načinu života kojeg vodi. Priznala je da si jednom tjedno dopusti "cheat day", a sada je oduševila fotografijama s borilačke priredbe Golden Fight koja je bila na šibenskoj tvrđavi Sv. Mihovil
Priznala je da si jednom tjedno dopusti "cheat day", a pratitelje je nedavno oduševila fotografijama s boksačke priredbe Golden Fight.
Žanamari je poznata kao fitness ikona u Hrvatskoj, a osim glazbene karijere, voli i putovati po raznim destinacijama.
"Povratak korijenima", napisala je u objavi na Instagramu, gdje je prati više od 205.000 ljudi.
Na priredbi Golden Fight u Šibeniku bila je najavljivačica i spikerica.
Prvi veliki uspjeh donijela joj je pobjeda na Hrvatskom Idolu 2004. godine i to ju je lansiralo na scenu.
Sudjelovala je i na televizijskim showovima Tvoje lice zvuči poznato i Ples sa zvijezdama.
Godine 2014. udala se za Marija Perčića, basistu njezina benda i manekena, a par ima i kćer Gabrijelu koja je rođena 2015.
