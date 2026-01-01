Budimir ima novu ulogu u Osasuni: Trenira s mlađim kategorijama i uči ih...

Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir srušio je nekoliko rekorda u Osasuni, a taj španjolski prvoligaš zahvalan mu je što dolazi raditi s mladima.

Pokretanje videa... 01:22 Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

Klub iz grada Pamplone je prije četiri godine uveo u svoju nogometnu školu treninge na kojima prisustvuju igrači iz prve momčadi.

- Ovaj način treniranja čini nas velikima - kaže za Hinu direktor Osasunine akademije Francisco Punal Martinez.

Bivši veznjak Punal, sa 420 nastupa rekorder kluba po broju odigranih utakmica, svakodnevno pratiti treninge i razvoj igrača u dobi od 9 do 22 godine. I sam je počeo igrati nogomet ondje pa je zaključio kako bi mladićima koji sanjaju o ulasku u prvu momčad bilo dobro priključiti one koji ondje već jesu.

Foto: Vincent West

Razgovarao je o toj ideji i s drugim klubovima gdje su mu dužnosnici rekli da je to "teško izvesti".

- Prvotimci su uglavnom udaljeni od podmlatka, a kod nas je upravo suprotno - napominje 50-godišnji "Patxi".

Primjer je Budimir. Zvali su ga na treninge podmlatka tri ili četiri puta tijekom sezone, ali 34-godišnji golgeter je taj koji pita kada da dođe.

- Ne moramo mi njega tražiti da dođe jer on je taj koji želi sudjelovati. Dječaci i mladići su oduševljeni - objašnjava Punal.

Njihovo ushićenje ne iznenađuje s obzirom da je igrač s brojem 17 najveća zvijezda Osasune.

Sa zabijenih 17 golova u kalendarskoj 2025. godini našao se među deset najboljih strijelaca liga petice. Nogometaš je s najviše zabijenih golova za Osasunu u prvoj ligi, a u subotu će u utakmici s Athletic Bilbaom postati stranac s najviše nastupa u 105 godina dugoj povijesti kluba.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Utorkom, u slobodno vrijeme, Budimir i njegov suigrač iz napada Ruben Garcia dolaze u kamp za treniranje Tajonar. Igrači iz podmlatka tada su u učionici. Ondje im trener objašnjava što će vježbati. Kako bi im bilo potpuno jasno pušta im video isječke iz utakmica prve momčadi Osasune, a ponekad i drugih vrhunskih klubova, gdje se točno vide akcije. Izlaze zatim na travnjak pa te poteze vježbaju s Budimirom.

- Budi promatra akcije, sudjeluje u njima i govori im što i kada napraviti - kaže Punal.

Hrvatski osvajač brončane medalje sa zadnjeg Svjetskog prvenstva ih podučava kretanju u napadu, 'fintama' i udarcima.

- Uči ih kako interpretirati trenutke - napominje direktor škole.

Kada primjerice igrač koji ubacuje loptu podigne glavu, prije nego uputi udarac, Budimir govori mladim napadačima da naprave varku, lažni potez tijelom kojim će zavarati protivnika. A kada zatim igrač spusti glavu, da ubaci loptu, napadač mora napraviti pravi potez kako bi se našao na mjestu gdje će primiti loptu i pucati na gol.

Foto: Vincent West

- Budi inzistira na pravovremenom ulasku u prostor. Ti trenuci su ključni kako bi se došlo u priliku za postizanje gola - objašnjava Punal.

Budimir, koji je igrao i u Hrvatskoj, Italiji i Njemačkoj, smatra da je Osasuna dobro osmislila tu vrstu treninga jer nekad prisustvo može značiti više od savjeta.

To potvrđuje i Puñal.

- Kada im njihovi treneri nešto kažu oni ispravljaju greške. Kada im ja to kažem razumiju još više. Ali kada im to kažu Budi ili Ruben to doživljavaju još snažnije - objašnjava.

Puñal ističe da je "savjet koji izađe iz Budijevih usta izuzetno važan". "Mladi upijaju njegovo iskustvo", naglašava.

U klubu smatraju da je centarfor i dobar primjer mladima kada je riječ o ponašanju na terenu i izvan njega. Budimir ih također potiče da budu ambiciozni i teže igranju u prvoj ligi.

Budimir im, kaže Punal, govori: 'Morate ući u prvu momčad. A kada uđete u nju, morate se suočiti sa mnom jer ja vam neću prepustiti mjesto u momčadi. To je moje mjesto u napadu i neću ga se odreći. Morate stoga biti motivirani da ga dobrom igrom zauzmete".