Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKI ANTE

Budimir ima novu ulogu u Osasuni: Trenira s mlađim kategorijama i uči ih...

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Budimir ima novu ulogu u Osasuni: Trenira s mlađim kategorijama i uči ih...
Foto: Vincent West

Budimir promatra akcije, sudjeluje u njima i govori mladim igračima što i kada napraviti, rekao je direktor Osasunine akademije Francisco Punal Martinez, koji je inicirao ideju da prvotimci dolaze na treninge mlađih kategorija

Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir srušio je nekoliko rekorda u Osasuni, a taj španjolski prvoligaš zahvalan mu je što dolazi raditi s mladima.

Pokretanje videa...

Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' 01:22
Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

Klub iz grada Pamplone je prije četiri godine uveo u svoju nogometnu školu treninge na kojima prisustvuju igrači iz prve momčadi.

- Ovaj način treniranja čini nas velikima - kaže za Hinu direktor Osasunine akademije Francisco Punal Martinez.

Bivši veznjak Punal, sa 420 nastupa rekorder kluba po broju odigranih utakmica, svakodnevno pratiti treninge i razvoj igrača u dobi od 9 do 22 godine. I sam je počeo igrati nogomet ondje pa je zaključio kako bi mladićima koji sanjaju o ulasku u prvu momčad bilo dobro priključiti one koji ondje već jesu.

LaLiga - Osasuna v Atletico Madrid
Foto: Vincent West

Razgovarao je o toj ideji i s drugim klubovima gdje su mu dužnosnici rekli da je to "teško izvesti".

- Prvotimci su uglavnom udaljeni od podmlatka, a kod nas je upravo suprotno - napominje 50-godišnji "Patxi".

Primjer je Budimir. Zvali su ga na treninge podmlatka tri ili četiri puta tijekom sezone, ali 34-godišnji golgeter je taj koji pita kada da dođe.

- Ne moramo mi njega tražiti da dođe jer on je taj koji želi sudjelovati. Dječaci i mladići su oduševljeni - objašnjava Punal.

Njihovo ushićenje ne iznenađuje s obzirom da je igrač s brojem 17 najveća zvijezda Osasune.

Sa zabijenih 17 golova u kalendarskoj 2025. godini našao se među deset najboljih strijelaca liga petice. Nogometaš je s najviše zabijenih golova za Osasunu u prvoj ligi, a u subotu će u utakmici s Athletic Bilbaom postati stranac s najviše nastupa u 105 godina dugoj povijesti kluba.

World Cup - European Qualifiers - Group L - Croatia v Czech Republic
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Utorkom, u slobodno vrijeme, Budimir i njegov suigrač iz napada Ruben Garcia dolaze u kamp za treniranje Tajonar. Igrači iz podmlatka tada su u učionici. Ondje im trener objašnjava što će vježbati. Kako bi im bilo potpuno jasno pušta im video isječke iz utakmica prve momčadi Osasune, a ponekad i drugih vrhunskih klubova, gdje se točno vide akcije. Izlaze zatim na travnjak pa te poteze vježbaju s Budimirom.

- Budi promatra akcije, sudjeluje u njima i govori im što i kada napraviti - kaže Punal.

Hrvatski osvajač brončane medalje sa zadnjeg Svjetskog prvenstva ih podučava kretanju u napadu, 'fintama' i udarcima. 

- Uči ih kako interpretirati trenutke - napominje direktor škole.

Kada primjerice igrač koji ubacuje loptu podigne glavu, prije nego uputi udarac, Budimir govori mladim napadačima da naprave varku, lažni potez tijelom kojim će zavarati protivnika. A kada zatim igrač spusti glavu, da ubaci loptu, napadač mora napraviti pravi potez kako bi se našao na mjestu gdje će primiti loptu i pucati na gol. 

LaLiga - Osasuna v Atletico Madrid
Foto: Vincent West

- Budi inzistira na pravovremenom ulasku u prostor. Ti trenuci su ključni kako bi se došlo u priliku za postizanje gola - objašnjava Punal.

Budimir, koji je igrao i u Hrvatskoj, Italiji i Njemačkoj, smatra da je Osasuna dobro osmislila tu vrstu treninga jer nekad prisustvo može značiti više od savjeta.

To potvrđuje i Puñal.

- Kada im njihovi treneri nešto kažu oni ispravljaju greške. Kada im ja to kažem razumiju još više. Ali kada im to kažu Budi ili Ruben to doživljavaju još snažnije - objašnjava.

Puñal ističe da je "savjet koji izađe iz Budijevih usta izuzetno važan". "Mladi upijaju njegovo iskustvo", naglašava.

U klubu smatraju da je centarfor i dobar primjer mladima kada je riječ o ponašanju na terenu i izvan njega. Budimir ih također potiče da budu ambiciozni i teže igranju u prvoj ligi.

Budimir im, kaže Punal, govori: 'Morate ući u prvu momčad. A kada uđete u nju, morate se suočiti sa mnom jer ja vam neću prepustiti mjesto u momčadi. To je moje mjesto u napadu i neću ga se odreći. Morate stoga biti motivirani da ga dobrom igrom zauzmete".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Zaručnika brine kad pozira bez gaćica. Najljepša sportašica na svijetu sad ima i novi problem
FOTO

Zaručnika brine kad pozira bez gaćica. Najljepša sportašica na svijetu sad ima i novi problem

Šokantan pad ledene kraljice Jutte Leerdam ugrozio je njezin olimpijski san, ali nizozemski olimpijski odbor ju je spasio. Zaručnik Jake Paul tješi je dok se bori s kontroverznom prošlošću i pažnjom javnosti zbog njenih fotografija bez gaćica
UŽIVO Transferi: Luka Stojković pred odlaskom iz Dinama?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Luka Stojković pred odlaskom iz Dinama?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026