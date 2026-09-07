Budimir kritičan prema svome klubu: To ne može tako. Moji golovi me ne zanimaju previše

Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Budimir bio je vrlo kritičan prema svojoj Osasuni nakon teškog gostućeg poraza 5-2 kod Alavesa u nedjelju premda je zabio dva gola. Hrvatski napadač je nakon utakmice 4. kola španjolskog prvenstva istaknuo obrambene slabosti svoje momčadi i upozorio da se takve pogreške ne smiju ponavljati.

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- Ne zanima me previše ovo s golovima. Ne smijemo dopustiti da nam suparnik napravi toliko štete s tako malo prikazanog, izjavio je 35-godišnji Budimir u razgovoru za televiziju Movistar.

Osasuna je utakmicu otvorila dobro, s puno kontrole u igri, a imala je i veliku priliku koju je Alavesov vratar sjajno zaustavio. Ipak, domaćin je potom iz duge lopte stigao do pogotka, što je Budimir izdvojio kao jedan od ključnih problema.

- Bili smo jako dobri, ali šteta je što smo praktički iz prve duge lopte primili pogodak. Lucas Boye je bio sjajan, ali ne možemo dopustiti da nas protivnik ugrozi, kazao je hrvatski napadač.

Naglasio je problem s dugim loptama, istaknuvši da je Osasuna dva pogotka primila nakon takve situacije.

- Dva gola praktički iz dvije duge lopte. Drugi pogodak došao je nakon lopte vratara, a mi nismo bili dovoljno čvrsti. To moramo popraviti, rekao je.

Foto: Adrian Ruiz Hierro/EPA

Budimir je prvi pogodak na susretu dao u 46. minuti kada se lijepo vinuo zrakom, poklopio loptu glavom i zabio za 1-2.

- Zatim smo zabili za 2-1, a oni odmah postižu 3-1. To ne može tako. Moramo biti u utakmici cijelo vrijeme jer se uvijek može dogoditi bilo što, istaknuo je.

Odgovor Alavesa, odnosno Boyea, je bio sjajan. Naime, Argentinac je s više od 30 metara raspalio u 51. minuti zabivši za 3-1. Novo je smanjenje uslijedilo u 64. minuti kada je Budimir s bijele točke pogodio za 2-3. Imao je Alaves odgovor i na to te je prvo Boye bio strijelac za 4-2 u 68., dok je sve zaključeno golom Ibaneza u 90. minuti za konačnih 5-2.

Foto: Adrian Ruiz Hierro/EPA

Hrvatski napadač ove je sezone u odličnoj golgeterskoj formi, a protiv Alavesa je nastavio niz s četiri pogotka u posljednja četiri kola. Ipak, individualni učinak nije mu bio u prvom planu nakon poraza.

Budimir je pozvao svoje suigrače na nastavak rada i izvlačenje pouka iz utakmice, posebno u obrambenom dijelu.

- Sigurno je da iz ove utakmice možemo mnogo naučiti i poboljšati. Nemam dvojbi da ćemo to napraviti. To je ono što nam preostaje, zaključio je i pohvalio navijače Osasune zbog velike podrške na gostovanju.

- Znamo što su naši navijači i što nam znače. Ponovno su bili sjajni i, naravno, žao nam je što njihovoj bezuvjetnoj podršci nismo uzvratili rezultatom, rekao je najbolji strijelac Osasune.

Momčad iz Pamplone nalazi se na osmom mjestu u prvenstvu jer je prethodno upisala dvije pobjede i remi.