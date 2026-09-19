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HRVATSKI REPREZENTATIVAC

Budimir nakon 100. gola: 'La liga je bila zadnja na listi želja, no čudni su putevi Gospodnji'

Piše Ivan Tomašković,
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Budimir nakon 100. gola: 'La liga je bila zadnja na listi želja, no čudni su putevi Gospodnji'
Foto: Mikel Saiz
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Budimir se približio legendarnom Davoru Šukeru koji je u dresu Reala iz Madrida i Seville ukupno postigao 114 golova

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Hrvatski reprezentativac Ante Budimir u subotu je zabio jubilarni 100. gol u španjolskom prvenstvu. Hrvatski napadač još je jednom zasjao za svoju Osasunu, koja je u susretu sedmog kola La Lige u Pamploni ugostila nogometaše Raya Vallecana. Domaćin je nakon prvog poluvremena vodio 1-0 zahvaljujući upravo Budimiru.

Igrala se 16. minuta kada je Budimir majstorski zabio. "Vatreni" je tako stigao do okruglih 100 golova u španjolskom prvenstvu. Zabio ih je 13 u dresu Mallorce u sezoni 19/20, a ostale je zabio za Osasunu. U zadnje tri sezone zabio je 55 golova. 

- Kad sam počeo u Hrvatskoj, sanjao sam da igram u Ligama petice. Možda je La liga bila zadnja na listi želja. No, čudni su putevi Gospodnji, Bog me je odveo u Pamploni i osjećam se sjajno. Hvala mojim trenerima i suigračima koji su mi pomogli to postići. 
Bilo je mojih 100 pogrešaka i promašaja, no oni se manje vide. Sretan sam što sam postigao i motiviran sam za dalje - rekao je Budimir nakon utakmice. 

Inače, Budimir se približio legendarnom Davoru Šukeru koji je u dresu Reala iz Madrida i Seville ukupno postigao 114 golova. 

Foto: Mikel Saiz

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