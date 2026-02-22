Budimir nakon pobjede nad Realom: Znao sam da je penal, ali ne razumijem tolike provjere

Osasuna je u subotu u Pamploni pobijedila Real Madrid 2-1, a hrvatski reprezentativac Ante Budimir (34) zabio je vodeći pogodak u 38. minuti. Vinicius je izjednačio u 73., a prvu pobjedu nakon 15 godina u sudačkoj nadoknadi donio je domaćinima Raul Garcia. Španjolci ne kriju oduševljenje Budimirom koji je protiv 'kraljevskog kluba' zabio 12. ligaški pogodak ove sezone u 24. nastupu.

- Hrvatski napadač nije oklijevao kod penala i sjajno je pospremio loptu u mrežu pred izbornikom Zlatkom Dalićem koji se nalazio na tribinama El Sadara. Bio je to prvi i pokretajući korak u povijesnoj pobjedi Osasune nad Madridom.

'Vatreni' nije krio oduševljenje nakon susreta.

- Vrlo sam sretan i ovo je za nas nezaboravan dan. Nismo Real Madrid pobijedili 15 godina. Vrlo sam fokusiran na svakodnevni napredak i iza sebe imam momčad koja mi omogućuje da dam svoj puni potencijal. Iskreno, uživam u nogometu.

Foto: Vincent West

Spomenuo je kako su do pobjede stigli marljivošću i zajedništvom.

- Moram istaknuti da je ova pobjeda rezultat timskog rada. Trener nam je rekao da se ovakve utakmice ne odlučuju s 11, već 16 igrača koji moraju biti maksimalno fokusirani. Sretni smo zbog pobjede nad ligaškim liderom, ekipom koja je primila najmanje golova u prvenstvu. Ovo je vrlo važan trenutak za nas.

Komentirao je i start Realovog golmana Thibauta Courtoisa nad njime koji je rezultirao penalom.

- Dobio sam loptu u prostor, stigao prvi do nje, a Courtois me nagazio. Ne znam zašto je sudac situaciju gledao toliko dugo. Znao sam da je to čisti penal. Osjećam se loše zbog opsežnih promatranja očiglednih situacija. Ovo nije prvi put; od deset penala koje sam izborio, njih osam morali su se provjeriti preko VAR-a. Za ovaj start sam znao da je penal.

Foto: Vincent West

Osasuna je trenutačno 9. u ligi s 33 boda, a Real prvi s dva boda više od Barcelone koja u nedjelju u 16.15 sati igra utakmicu protiv Levantea i ima šansu preuzeti vrh ljestvice. Budimirova momčad cilja na 6. poziciju koja vodi u Europu, a trenutačno se na njoj nalazi Espanyol s dva boda više.