Budimir nastavio po starome. Zabio uoči otvaranja sezone...

Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir zabio je gol za Osasunu u pobjedi od 3-0 nad španjolskim drugoligašem Mirandesom, što je bila pretposljednja provjera uoči otvaranja prvenstva s Real Madridom.
Prijateljska utakmica odigrana je u srijedu u gradiću Tafalli, 30 kilometara od Osasuninog doma Pamplone, gdje je devetoplasirana momčad iz prošlosezonskog prvenstva dominirala.
Budimir, koji je prije dva tjedna napunio 34 godine, zapečatio je pobjedu u 78. minuti. Nakon slobodnog udarca je iskoristio odbijenu loptu unutar šesnaesterca i poslao ju u mrežu.
Bila je to peta pripremna utakmica Osasune, koju za dvanaest dana očekuje gostovanje na Santigao Bernabeu u 1. kolu španjolskog prvenstva, i tek prva pobjeda.
Mirandes je prošle sezone bio iznenađenje druge lige jer se uspio plasirati u finale doigravanja za ulazak u Primeru gdje ga je nadjačao Oviedo. Osasuna je ljetos dovela na svoju klupu Mirandesovog 39-godišnjeg trenera Alessija Liscija nakon što je otišao njen trener Vicente Moreno.
Osasuna će u subotu gostovati kod njemačkog prvoligaša Freiburga u posljednjem pripremnom susretu.
Hrvatski reprezentativac Budimir bio je prošle sezone treći strijelac španjolskog prvenstva iza Realovog napadača Kyliana Mbappea i Barceloninog strijelca Roberta Lewandowskog.
