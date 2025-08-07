Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZAGRIJAVA SE

Budimir nastavio po starome. Zabio uoči otvaranja sezone...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Budimir nastavio po starome. Zabio uoči otvaranja sezone...
Foto: C.A. Osasuna

Bila je to peta pripremna utakmica Osasune, koju za dvanaest dana očekuje gostovanje na Santigao Bernabeu u 1. kolu španjolskog prvenstva, i tek prva pobjeda

Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir zabio je gol za Osasunu u pobjedi od 3-0 nad španjolskim drugoligašem Mirandesom, što je bila pretposljednja provjera uoči otvaranja prvenstva s Real Madridom.

Prijateljska utakmica odigrana je u srijedu u gradiću Tafalli, 30 kilometara od Osasuninog doma Pamplone, gdje je devetoplasirana momčad iz prošlosezonskog prvenstva dominirala.

LaLiga - Osasuna v Atletico Madrid
Foto: Vincent West

Budimir, koji je prije dva tjedna napunio 34 godine, zapečatio je pobjedu u 78. minuti. Nakon slobodnog udarca je iskoristio odbijenu loptu unutar šesnaesterca i poslao ju u mrežu.

Bila je to peta pripremna utakmica Osasune, koju za dvanaest dana očekuje gostovanje na Santigao Bernabeu u 1. kolu španjolskog prvenstva, i tek prva pobjeda.

LaLiga - Osasuna v Atletico Madrid
Foto: Vincent West

Mirandes je prošle sezone bio iznenađenje druge lige jer se uspio plasirati u finale doigravanja za ulazak u Primeru gdje ga je nadjačao Oviedo. Osasuna je ljetos dovela na svoju klupu Mirandesovog 39-godišnjeg trenera Alessija Liscija nakon što je otišao njen trener Vicente Moreno.

Osasuna će u subotu gostovati kod njemačkog prvoligaša Freiburga u posljednjem pripremnom susretu. 

Hrvatski reprezentativac Budimir bio je prošle sezone treći strijelac španjolskog prvenstva iza Realovog napadača Kyliana Mbappea i Barceloninog strijelca Roberta Lewandowskog.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Igrač Barcelone osam je godina bio 'samo prijatelj' pa ipak osvojio atraktivnu plavušu
RAPHINHA I NATALIA

FOTO Igrač Barcelone osam je godina bio 'samo prijatelj' pa ipak osvojio atraktivnu plavušu

Dvojac se poznaje još od 2013. kada su postali prijatelji, a počeli su hodati tek 2021. Navodno je Natalia smatrala Raphinhu prijateljem, a tek onda pristala na vezu s brazilskim nogometašem
VIDEO Rijeka - Shelbourne 1-2: Šokantan poraz prvaka HNL-a! Irci slave povijesni preokret
DEBAKL RIJEKE

VIDEO Rijeka - Shelbourne 1-2: Šokantan poraz prvaka HNL-a! Irci slave povijesni preokret

Janković je iskoristio poklon i zabio iz penala. Rijeka je povela unatoč slabijoj igri, no uslijedio je neslavan preokret Iraca koji su stigli do najveće pobjede ikada. Riječani imaju šansu popraviti dojam za šest dana
Bijesni navijači Rijeke: 'Slučajni prvaci, smiju nam se. Đalović je postao najveći uteg momčadi'
RIJEČKI DEBAKL

Bijesni navijači Rijeke: 'Slučajni prvaci, smiju nam se. Đalović je postao najveći uteg momčadi'

Kako sada dati otkaz treneru koji nam je donio dva trofeja? Na pola puta smo da nam se ponovi Hajduk iz 2004., komentiraju ljutiti navijači Rijeke nakon debakla protiv Shelbournea u Europskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025